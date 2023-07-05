機管局︰機場尚欠2.5萬人手 明年旅客量有望恢復疫情前

航空業人手短缺，航空公司無法增加航班，影響復常。機管局昨舉辦招聘活動及青年就業資訊日，逾30間公司提供逾3,000個職位空缺。另政府亦已批准航空業輸入約6,300個外勞，機管局行政總裁林天福料香港國際機場接待旅客量有望在明年恢復至疫前水平。國際航空運輸協會(IATA)昨(4日)上調對香港的航空客運量預測，並預計到明年底將恢復至疫情前水平。

林天福表示，疫情前，香港國際機場每年接待7,500萬名旅客，日均接待逾22萬旅客，現時機場旅客量達疫情前的一半，料今年底可回復至八成，明年旅客量有望恢復到疫情前水平。

機管局亦積極推出措施吸納人才，昨日在機場員工綜合大樓舉辦「機場青年就業資訊日」活動，逾30間機構參加現場招聘，提供超過3,000個航空業優質職位空缺，包括航空貨運、航空膳食、飛機維修、機場保安、機械及建造工程、以及客戶服務等。他指，機場全體員工有近5萬人，涉不同工種，適合不同背景、興趣的年輕人加入；並為員工提供不同設施如餐廳、運動場所、育嬰設施等，盼吸引到更多年輕人加入。

機管局首席營運總監張李佳蕙指，活動旨在為有志在航空領域發展的年輕人提供資訊；又指機場現時欠缺約2.5萬名人手，最缺人的包括地勤和飛機維修，形容輸入外勞屬必要的短期措施，料有助增加航班。首批外勞預計將於10月抵港，之後需接受1至2個月相關培訓，才可投入工作。她補充指，在考慮招聘本地人手後再統計地勤人數缺口，以決定是否需要再聘請外勞及所需人數。

國際航空運輸協會(IATA)亦上調對香港的航空客運量預測，表示中國比預期更早重新開放，為客運復甦提供急需的推動力，料到2024年底，香港的航空客運量將恢復至疫情前水平。IATA亦歡迎港府推出勞工輸入計劃，增加6,300名來自中國的航空業勞動力。

李家超︰研放寬人才入境計劃至毋須百強大學要求

另外，除航空業外，多個行業亦缺人，政府推出不同輸入計劃吸納人才，行政長官李家超重申，相關部門會研究放寬人才入境須畢業於百強大學的申請門檻，「我們要競爭到，不只是足夠(人才)，而是贏到競爭對手。人才如果去了其他地方，我們再搶就不容易。有關部門會研究，除了現在百強大學外，有哪些大學都是培育很多優質人才。」