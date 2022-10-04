機組人員0+0｜返港要檢測陰性才可入社區　海外毋須閉環管理

機組人員到海外禁赴大型聚會
港府今日(4日)宣布，即日起調整機組人員檢疫安排，在往返海外或台灣航班執勤的駐港機組人員，毋須再接受「閉環管理」，而是只須遵守特定條件，包括要時刻佩戴口罩、禁止參與大型聚會或到酒吧等人多地方。
駐港機組人員返抵香港後在機場接受核酸檢測後，必須取得陰性結果方可離開，有別於海外或台灣抵港人士的「檢測放行」。進入社區後，他們要連續4日接受核酸檢測，以持續監察健康狀況。
航空公司立機制處分違規機組人員
當局又指，政府已要求航空公司實施有效機制，確保其機組人員在外站時嚴格遵從有關要求，違反者的特定檢疫安排資格將被取消。航空公司並會制定內部機制，向違規機組人員實施與嚴重程度相應的懲處。
政府根據疫情最新發展作出相關調整，認為調整可有效協助航空公司提升運力，以期加強香港與世界各地的航班服務，為旅客和商界帶來方便，促進經濟和社會活動的正常恢復。
返港維持「藍碼」變相「0+0」
國泰航空向員工發內部電郵，宣布即日起撤銷他們在海外的「閉環管理」安排，即毋須全程逗留在指定酒店。機組人員返港後，在機場接受檢測後便可在社區自由活動，「疫苗通行證」則維持豁免於「黃碼」的限制，變相實施「0+0」安排。
國泰在員工信提醒機組人員，在海外除飲食外，應避免在公眾地方進行除口罩活動、到訪酒吧等人多地方和出席大型聚會。同日起，他們毋須再提交返港後的活動紀錄，但抵港首4日需要每日做核酸檢測。
國泰航空回覆本報查詢指，歡迎政府作出相關調整，增加航班時可更靈活，會繼續在可行情況下盡快恢復更多航班。香港航空回覆時亦歡迎政府進一步放寬有關要求，相信有助提升人手安排效益，並通知所有相關員工政府最新指引，提醒他們防疫為前提，盡量避免參與除口罩活動或到訪人多聚集地方。HK Express回應稱，會密切留意市況調整航班數量。
李永富：盼毋須即場等結果
香港民用航空事業職工總會主席李永富指，機組人員抵港等候檢測的時間並不計入工作時間，加上往往需時兩至三小時，認為會影響他們休息。他希望能與旅客安排看齊，即毋須待取得陰性結果才離開機場，又稱早前曾向當局反映但暫未獲回應。不過，他指整體安排雖然未回復疫情前，但駐港機組人員都對今次放寬感開心，並相信對航空業招聘有幫助。