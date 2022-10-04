機組人員0+0｜返港要檢測陰性才可入社區　海外毋須閉環管理

國泰向機組人員宣布，即日起撤銷他們在外站的「閉環管理」要求。(資料圖片／林俊源攝)

機組人員到海外禁赴大型聚會

港府今日(4日)宣布，即日起調整機組人員檢疫安排，在往返海外或台灣航班執勤的駐港機組人員，毋須再接受「閉環管理」，而是只須遵守特定條件，包括要時刻佩戴口罩、禁止參與大型聚會或到酒吧等人多地方。

駐港機組人員返抵香港後在機場接受核酸檢測後，必須取得陰性結果方可離開，有別於海外或台灣抵港人士的「檢測放行」。進入社區後，他們要連續4日接受核酸檢測，以持續監察健康狀況。

航空公司立機制處分違規機組人員

當局又指，政府已要求航空公司實施有效機制，確保其機組人員在外站時嚴格遵從有關要求，違反者的特定檢疫安排資格將被取消。航空公司並會制定內部機制，向違規機組人員實施與嚴重程度相應的懲處。

政府根據疫情最新發展作出相關調整，認為調整可有效協助航空公司提升運力，以期加強香港與世界各地的航班服務，為旅客和商界帶來方便，促進經濟和社會活動的正常恢復。