機艙偷卡在港進行海外交易 警拘3內地男女涉款逾100萬

警方今年首10月於機場警區共接獲207宗機艙盜竊案件，比去年同期上升89宗。為打擊該等罪行，深水埗警區刑事部人員根據情報及調查後，於前日(13日)在香港機場附近一酒店房間內，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名內地男子及一名內地女子，年齡介乎27至34歲。3人已被暫控「串謀詐騙」罪，今日(15日)下午在西九龍裁判法院提堂。

另外，人員檢獲11部POS收款機、10張由不同國家銀行發行的銀行卡及42張交易收據，涉款金額為3.6億越南盾，即約11萬港元，實際交易金額仍在調查中。