機艙偷卡在港進行海外交易 警拘3內地男女涉款逾100萬

警方今年首10月於機場警區共接獲207宗機艙盜竊案件，比去年同期上升89宗。為打擊該等罪行，深水埗警區刑事部人員根據情報及調查後，於前日(13日)在香港機場附近一酒店房間內，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕兩名內地男子及一名內地女子，年齡介乎27至34歲。3人已被暫控「串謀詐騙」罪，今日(15日)下午在西九龍裁判法院提堂。
另外，人員檢獲11部POS收款機、10張由不同國家銀行發行的銀行卡及42張交易收據，涉款金額為3.6億越南盾，即約11萬港元，實際交易金額仍在調查中。
租酒店作銀行卡虛假交易中心
調查顯示，其中一名被捕人涉嫌租用機場附近一間酒店房間作銀行卡虛假交易中心。犯罪集團成員在機埸、機艙甚至高鐵內偷取旅客財物包括銀行卡後，隨即運送到匿藏於機場附近酒店的同黨，在受害人發現及取消銀行卡服務前，利用連接越南店鋪的POS收款機在港進行虛假海外交易，亦因此令受害人難以確認銀行卡被盜地點，加大警方調查難度。
估算已處理過百萬港元虛假交易
警方表示，今次是首次發現犯罪集團以外國無線電子收款機在香港進行海外交易，其中一個主要成員由今年8月起在香港機場附近一間酒店租用房間作銀行卡虛假交易中心，即該交易中心已運作約3個月，估算已處理過百萬港元的虛假交易。