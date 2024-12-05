機艙盜竊案呈上升趨勢 首10月錄169宗 涉432萬

機艙盜竊案有上升趨勢。保安局數字顯示，今年首10個月飛往香港的航班中，錄得169宗失竊案，總損失達432萬元。七成案件為東南亞抵港的短程航線。保安局表示，警方正與航空公司商討推出新一輪宣傳教育，向旅客傳達防盜信息。
保安局長鄧炳強昨書面回覆立法會議員質詢時表示，2018和2019年分別錄得103宗與147宗機艙盜竊案；疫情期間一度跌至個位數。隨着疫情緩和，本港全面通關，航班班次及抵港旅客大幅回升，今年的案件錄得明顯增幅。截至今年首10個月，已錄得169宗。
其中約七成是由東南亞抵港的短程航線，出發地點主要包括馬來西亞、泰國、印度及越南等地；約20%為由杜拜、土耳其及多哈這3個中東地區出發的航線；7%為由中日韓出發的航班，餘下的3%則由美加、澳洲及瑞士出發。被盜財物多為不同幣值的現金、名貴首飾、腕錶及信用卡，被盜財物總值約432萬港元。
與航空公司推新一輪宣傳教育
鄧炳強指，現時國際上未有政策規範機艙內須設置閉路電視，這亦非一般航空公司的普遍做法。基於個人私隱、人力資源等考量，有關安排或未必符合相稱性的原則，政府暫未計劃就此作出規定。為進一步打擊機艙盜竊，警方正與航空公司商討推出新一輪宣傳教育，呼籲公司積極於航班上廣播警方宣傳短片，以及於登機櫃枱放置小冊子，向旅客傳達防盜信息。