機艙盜竊案呈上升趨勢 首10月錄169宗 涉432萬

機艙盜竊案有上升趨勢。保安局數字顯示，今年首10個月飛往香港的航班中，錄得169宗失竊案，總損失達432萬元。七成案件為東南亞抵港的短程航線。保安局表示，警方正與航空公司商討推出新一輪宣傳教育，向旅客傳達防盜信息。



保安局長鄧炳強昨書面回覆立法會議員質詢時表示，2018和2019年分別錄得103宗與147宗機艙盜竊案；疫情期間一度跌至個位數。隨着疫情緩和，本港全面通關，航班班次及抵港旅客大幅回升，今年的案件錄得明顯增幅。截至今年首10個月，已錄得169宗。