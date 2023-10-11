機鐵因風暴停駛 大批旅客滯留機場 李家超︰已要求檢討

颱風「小犬」襲港，天文台改掛九號風球後，機場和露天段鐵路暫停服務，大批旅客和乘客滯留。行政長官李家超認為，情況不理想，已要求運輸及物流局、機管局和交通營辦商檢討。但他亦指，天文台短時間內公布改掛九號風球，雖然預測系統屬國際水平，但仍有限制，並指「八號信號轉九號信號某程度上，市民對這方面必須有這種自我預警的提醒。」

李家超指，吸取上月蘇拉襲港及世紀暴雨經驗，政府今次嚴陣以待，各部門提早部署，亦加強發放訊息，並指天文台在預測風暴方面一直全力以赴，縱然預測系統屬國際水平，「天氣變化，特別是這次小犬的變化是很快速、很突然，所以科技永遠限制了天文台有多少時間將八號風球轉九號風球的預警通知大家。」他又指，「過去由八號風球轉九號風球畢竟是少，除了上次蘇拉外，九號風球有一段時期都沒有生效過，所以從八號風球轉九號風球，某程度上市民對這方面必須有自我預警的提醒。」

九號風球下，港鐵所有露天路段，包括機場快綫停駛，大批旅客滯留。李家超指情況不理想。已要求運輸及物流局與港鐵、機場管理局及運輸業界，研究如何改善在惡劣天氣下疏導乘客的安排。

實政圓桌田北辰指，2012年東鐵綫曾在風暴下有大樹倒塌，致供電中斷，全綫癱瘓，結果大批乘客滯留車站，事後港鐵決定在九號信號下停駛露天路段。他同意相關做法，但認為新鐵路項目不應再有露天路段，應該在地底建設，如果架空設計，亦應加設上蓋，讓鐵路服務可在安全下繼續提供服務。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成指，大批旅客滯留機場，的士司機願意開工亦是杯水車薪；又指司機不願在風暴下開工，主因保險公司曾以司機在風暴下無妥善管理車輛而拒絕處理賠償，促請政府介入處理車保問題。

