機電署伺服器平台密碼失效 14幢「圍封強檢」大廈居民資料外洩(附大廈名單)

機電署發生懷疑資料外洩事件。機電署在疫情期間收集14幢大廈共1.7萬名市民的個人資料，署方上月30日接獲通知，有市民指該資料可在無需輸入密碼的情況下在網上伺服器平台瀏覽。機電署表示，網上伺服器平台供應商當晚已即時移除資料，並已向警方報案。

機電署今晚(2日)發稿稱，署方正跟進一宗網上伺服器平台系統安全事故，涉及機電署於2022年3月至7月間，為應對新冠疫情而執行「圍封強檢」行動時所收集的資料。有關系統收錄14幢大廈內約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料。這些資料存放於特定的網上伺服器平台，只有獲授權人員以密碼登入方可使用。機電署上月30日傍晚接獲個人資料私隱專員公署通知，指有市民報告，有關資料可在該伺服器平台瀏覽。



機電署即時查核並發現密碼登入系統失效，有關資料可在無需輸入密碼的情況下瀏覽，但不能下載。按機電署要求，網上伺服器平台供應商當晚已從平台移除有關資料。機電署已就事件向警方報案，並通報政府資訊科技總監辦公室和保安局。機電署就事故致歉，雖然暫時未有證據顯示相關資料被公開，署方會郵遞信件至涉及大廈的單位，以通知有關的住戶。若他們發現有可疑情況，應及早報警。市民如有查詢，可致電機電署熱線2333 3762。

