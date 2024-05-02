機電署伺服器平台密碼失效 14幢「圍封強檢」大廈居民資料外洩(附大廈名單)

機電署發生懷疑資料外洩事件。機電署在疫情期間收集14幢大廈共1.7萬名市民的個人資料，署方上月30日接獲通知，有市民指該資料可在無需輸入密碼的情況下在網上伺服器平台瀏覽。機電署表示，網上伺服器平台供應商當晚已即時移除資料，並已向警方報案。
機電署今晚(2日)發稿稱，署方正跟進一宗網上伺服器平台系統安全事故，涉及機電署於2022年3月至7月間，為應對新冠疫情而執行「圍封強檢」行動時所收集的資料。有關系統收錄14幢大廈內約1.7萬名市民的姓名、聯絡電話、身份證號碼及住址等資料。這些資料存放於特定的網上伺服器平台，只有獲授權人員以密碼登入方可使用。機電署上月30日傍晚接獲個人資料私隱專員公署通知，指有市民報告，有關資料可在該伺服器平台瀏覽。
機電署即時查核並發現密碼登入系統失效，有關資料可在無需輸入密碼的情況下瀏覽，但不能下載。按機電署要求，網上伺服器平台供應商當晚已從平台移除有關資料。機電署已就事件向警方報案，並通報政府資訊科技總監辦公室和保安局。機電署就事故致歉，雖然暫時未有證據顯示相關資料被公開，署方會郵遞信件至涉及大廈的單位，以通知有關的住戶。若他們發現有可疑情況，應及早報警。市民如有查詢，可致電機電署熱線2333 3762。
受影響大廈名單
德朗邨 德瑩樓
啟晴邨 欣晴樓
友愛邨 愛明樓
富昌邨 富良樓
湖景邨 湖暉樓
蝴蝶邨 蝶影樓
安達邨 善達樓
東頭(二)邨 偉東樓
廣福邨 廣惠樓
博康邨 博逸樓
祥華邨 祥豐樓
明德邨 明道樓
元州邨 元盛樓
鳳德邨 黛鳳樓