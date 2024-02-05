機電署呼籲市民停用氣體煮食爐「節能環」

日前1名女子在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，機電署及海關今日(5日)呼籲市民停用氣體煮食爐的「節能環」，以免發生一氧化碳中毒意外。機電署初步了解後，發現事發時該煮食爐的兩個爐頭上均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠的配件，加上室內通風不足，令室內一氧化碳水平上升引致意外。

事發爐頭加裝非原廠「節能環」配件

屯門醫院向衞生署衞生防護中心通報1宗一氧化碳中毒個案。1名70歲女子本月3日在家中使用氣體煮食爐後失去知覺，隨即被送往屯門醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療，病人情況穩定已出院。

經機電署初步檢查後，涉事氣體煮食爐為已獲氣體安全監督批准的型號，操作正常，惟事發時該煮食爐的兩個爐頭上均加裝了通常稱為「節能環」的非原廠配件，再加上室內通風不足，令當時室內一氧化碳水平上升引致意外。機電署及海關收到相關資料後，隨即於全港多區店鋪進行巡查，並未發現「節能環」在市面上出售。