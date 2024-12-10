機電署外洩圍封強檢1.7萬人資料 私隱公署斥虧負公眾期望

機電署前年「圍封強檢」期間收集1.7萬名市民個人資料，並將資料上載至網上伺服器平台；其後強檢行動結束，機電署以為停用該電子平台，資料亦會自動刪除，但承辦商事隔兩年仍未移除資料，有市民不用密碼就能瀏覽相關資料。機電署於4月接到私隱專員公署通知始知市民資料外洩，即時要求承辧商移除平台資料。私隱專員公署批評該部門有負公眾期望，情況令人遺憾，並裁定違反私隱條例。

新冠疫情期間，不同政府部門均曾參與大廈圍封強檢工作，機電署前年3至7月委聘承辦商以14張電子表格，紀錄14幢公屋大廈、1.7萬名住戶個人資料；當中涉及姓名、地址、身份證號碼、電話號碼、年齡、性別、有否接種新冠疫苗等資料。資料上載至網上伺服器平台。有市民早前網上搜尋發現，不用登入密碼可在雲端平台瀏覽到曾被強檢資料，私隱專員公署4月接到市民通知，而機電署接到公署通知才悉資料外洩。