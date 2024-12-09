機電署洩1.7萬強檢市民資料　私隱專員裁定4大缺失

機電署2022年收集「圍封強檢」間14幢大廈，逾1.7萬名市民身份證及住址等個人資料，存放在承辦商雲端平台。到今年4月底接獲私隱專員公署通知後才得悉資料外洩。公署裁定機電署違反《私隱條例》，已發出執行通知要求機電署糾正，避免同類事件發生。

4 月尾市民向私隱專員公署通報

今年4月尾市民向私隱專員公署通報於ArcGIS online雲端平台在無需權限及密碼情況下，可搜尋到14次強檢行動相關居民或訪客個人資料，包括住址、身份證號碼等。4月30日在私隱專員公署通知下，機電署才得悉強檢行動中受檢市民個人資料在雲端平台上被瀏覽，而隨即要求辦商同日移除涉事個人資料，亦翌日向公署通報。

私隱專員公署就外洩事件向機電署進行5次查詢，兩度去信要求承辦商就事件提供相關資料。公署裁定外洩事件發生主因源於機電署四大缺失，違反《私隱條例》有關個人資料保存期限和有關個人資料保安規定。