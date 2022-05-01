機電署第五波巡逾200地點　評估及改裝作抗疫場地

政府在第五波疫情期間，在社區徵用多個場地作隔離設施和長者暫託中心等，但選擇場地時必須先經過專業評估，以及進行加裝或改裝工程才能使用，如加裝供電設備、調整中央空調系統等。

發展局長黃偉綸今日(1日)發表網誌，指機電署自第五波疫情爆發以來，已檢視逾200個地點的通風系統及機電設備，並為部分場地例如體育館加裝或改裝有關設備，使它們成為合適的隔離設施，以及為這些場地提供24小時機電緊急維修服務，以支援場地無間斷運作。

空調排氣位須加消毒設備

機電署工程師(市政工程/九龍)鍾劍泉在網誌表示，一般場地的空調系統是以室內空氣循環方式運作，如要轉為暫託中心，就必須從室外鮮風；鮮風經製冷和使用後，直接經過濾或消毒才排出。他指，署方要在空調系統的排氣位置加入消毒設備，場內相對空氣壓力也須達到輕微負壓或平壓狀態，以符合衞生防護中心指引。