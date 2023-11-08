橫琴孵化中心助逾百間港澳餐飲品牌進入內地市場

大灣區機遇處處，但初創企業人生路不熟，故各地分設孵化中心，搶奪包括港澳的初創企業。珠海橫琴目前設有5個中心，共協助約700間企業，當中66間來自香港。其中設於橫琴AHA港澳青年孵化中心的全球餐飲品牌孵化中心兩年間已協助逾百間港澳餐飲企業到橫琴試業或參與美食節等，有數十間最終可於內地開店。

橫琴重視招商引資，吸引不少毗鄰的澳門人才和企業來投，並先後設立5家面向港澳青年的創新創業基地，總面積逾15萬平方米，吸引創新科技、特色金融、跨境電商、休閒旅遊和文化創意等多個領域青創企業進駐；並已累計吸引約706家港澳企業進駐，以澳門為主，香港企業亦有66家。

澳門人工作連過關僅需少於半小時

AHA港澳青年孵化中心創辦人鄭益偉解釋，澳門人到橫琴工作連過關僅需少於半小時，「同同一城市冇乜分別，等同係同城工作」，故較會受澳門人歡迎。不過他指出，中心每周都有香港企業訪問。

設全球餐飲品牌孵化中心 扮演飲食品牌中介

中心旗下設全球餐飲品牌孵化中心和粵港澳文化交流基地等，亦提供共享辦公區等設施。全球餐飲品牌孵化中心主任藍光表示，中心成立約兩年，已協助逾百間飲食品牌在橫琴試業，包括參加美食節，其中數十間已成功在內地各地開店。他解釋，內地顧客對富有港澳歷史和特色的食店很感興趣，但亦需要調整以配合當地市場。