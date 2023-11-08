橫琴孵化中心助逾百間港澳餐飲品牌進入內地市場

大灣區機遇處處，但初創企業人生路不熟，故各地分設孵化中心，搶奪包括港澳的初創企業。珠海橫琴目前設有5個中心，共協助約700間企業，當中66間來自香港。其中設於橫琴AHA港澳青年孵化中心的全球餐飲品牌孵化中心兩年間已協助逾百間港澳餐飲企業到橫琴試業或參與美食節等，有數十間最終可於內地開店。
橫琴重視招商引資，吸引不少毗鄰的澳門人才和企業來投，並先後設立5家面向港澳青年的創新創業基地，總面積逾15萬平方米，吸引創新科技、特色金融、跨境電商、休閒旅遊和文化創意等多個領域青創企業進駐；並已累計吸引約706家港澳企業進駐，以澳門為主，香港企業亦有66家。
澳門人工作連過關僅需少於半小時
AHA港澳青年孵化中心創辦人鄭益偉解釋，澳門人到橫琴工作連過關僅需少於半小時，「同同一城市冇乜分別，等同係同城工作」，故較會受澳門人歡迎。不過他指出，中心每周都有香港企業訪問。
設全球餐飲品牌孵化中心 扮演飲食品牌中介
中心旗下設全球餐飲品牌孵化中心和粵港澳文化交流基地等，亦提供共享辦公區等設施。全球餐飲品牌孵化中心主任藍光表示，中心成立約兩年，已協助逾百間飲食品牌在橫琴試業，包括參加美食節，其中數十間已成功在內地各地開店。他解釋，內地顧客對富有港澳歷史和特色的食店很感興趣，但亦需要調整以配合當地市場。
港澳飲食品牌遇問題 無法在短時間內擴張
藍光又指，港澳飲食品牌到橫琴和內地一般會遇到產品標準化、調整市場和招商三大問題，其中最大問題是食店在內地受限於人手和貨源，在量產時未能維持食品的質素，無法在短時間內擴張；而食店亦會因不習慣當地市場和在欠缺內地知名度，增加招商的困難。他表示，現時內地流行預製菜，可協助解決標準化問題，加盟店只需在店內簡單加工，僱主只負責管理工作，而中心會設有直播廚房，讓僱主展示加工過程，讓人考慮是否入貨。
他指，中心會扮演中介角色，除會給予有志於內地開店的人意見，「分享經驗避開坑和雷區」，亦會配對合適的商戶和廠家，除了協助港澳食店登陸內地，亦會幫助內地食肆到港澳開店。
大量澳人過關工作衍生社會問題
橫琴與澳門相鄰，除吸引大量澳人過關工作，亦有港人前往尋求發展，衍生新的社會問題。澳門街坊會聯合總會廣東辦事處橫琴綜合服務中心主任陳偉良表示，橫琴發展導致「融合家庭」和「隨遷老人」現象，即有不少父母分別來自港澳或內地的「融合家庭」，在面對例如離婚和遺產繼承問題，由於涉及兩地法律問題，故辦事處會解答其疑難，而跟從到橫琴工作的子女的「隨遷老人」，可能對社區欠缺歸屬感，辦事處會為他們舉辦活動，增加歸屬感。