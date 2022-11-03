檢測登記碼要填地址　醫衞局：減少職員入錯資料機會。

須強制檢測的市民或院舍員工等特定群組，下周二起須網上預約或使用「檢測登記碼」，才可接受免費核酸檢測。醫務衞生局首席助理秘書長徐曉露表示，「檢測登記碼」要求市民提供住址，是為了加快跟進陽性個案。

有市民致電電台節目表示，對檢測是否收費感到混亂；亦有聽眾關注，使用登記碼後是否不用在檢測前出示身份證。徐曉露在同一電台節目上回應指，今次新安排，目的並非向市民收費，而是希望助縮短流程，鼓勵市民利用資訊科技，預先填好個人資料，減省即場填寫資料的時間，亦可減少職員每次輸入資料出錯的機會。現時檢測中心輪候時間控制在15分鐘以下，已自費及免費兩條隊伍。她指，已要求承辦商協助市民完成「檢測登記碼」，並提醒市民在使用「檢測登記碼」時，仍須帶備身份證及流動電話，作核對之用。 會在新安排推行初期，要求檢測承辦商派職員在場協助有需要的市民，相信給予時間，市民就能夠適應。

承辦商在檢測中心設立櫃位協助市民

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，「檢測登記碼」內有齊市民資料，新安排能縮短登記時間，亦可減少負責登記資助的人手。黃利寶在同一電台節目表示，政府已要求承辦商在檢測中心設立櫃位及指示，協助市民使用「檢測登記碼」或進行即場預約，現時已有不少長者查詢登記方法。

