檢疫安排或變「0+7」 譚耀宗︰政府很快公布新入境限制

各地逐步復常大幅放寬入境措施，加上本港近日確診數字回落，香港不同界別近日均有聲音要求與世界「接軌」。有消息指，政府最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」，即旅客只需接受7天的家居隔離監察。全國人大常委譚耀宗亦指，相信政府很快會公布放寬入境限制，並認為放寬後不會影響特區與內地商討通關。醫務衛生局長盧寵茂指，當公立醫院的正常服務回復到八成，有更多空間放寬入境防疫政策。

有消息指，政府最快下周公布逐步放寬入境檢疫要求的詳情，料最快下月初推行「0+7」安排，並研究取消旅客上機前要先做核酸檢測並獲陰性結果的安排，只須抵港時在機場做檢測。

盧寵茂︰公院服務回復八成有空間放寬入境政策

盧寵茂昨與一眾衛生官員等接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，被問到政府會否在10月放寬入境檢疫安排至「0+7」回應指，政府好理解市民和社會對於防疫措施，包括境外旅客的入境檢疫安排，一直因應疫情發展作檢討，亦會因應 疫情回落適時推出優化措施；強調當局非常重視專家意見，在醫療系統復常下，無論是「0+3」和「0+0」的方案都會考慮，惟強調他有責任保障全港市民生命健康。目前的目標是當公立醫院的正常服務回復到八成，有更多空間放寬入境防疫政策。至於相關安排會適時公布。

商務及經濟發展局前局長馬時亨昨接受電台節目訪問亦認為本港防疫政策正嚴重影響香港作為國際金融中心的地位；指明白政府行事要謹慎，惟香港的檢疫政策已實施太長時間，按他理解本港的防疫政策相對內地可以有較大自由度，有彈性調整。他指本港現時無條件清零，難以與內地通關，但亦無法對外開放，形容本港目前「兩頭唔到岸」，「在水中央，但遲早浸死」。

譚耀宗指，世界各地已開放邊境，本港不能太遲放寬，政府要平衡疫情管控和市民便利，同時要繼續與內地商討通關安排，「港澳辦官員亦提到有些事情是我們自己可決定，不用過分解讀。我覺得兩地的情況不同，香港如果自己管控好，放寬輸入，要檢視數據、數字，希望不會造成大的影響；而內地方面，我們應該繼續與內地商量，首先希望可以擴大每天回內地的名額。」