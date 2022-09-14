檢疫的士｜政府重新編配機場往檢疫酒店候車處 以減少逗留時間

政府今日宣布，由明日起改善接載香港國際機場抵港人士，前往指定檢疫酒店的點對點候車及登車安排，以進一步減省抵港人士在機場逗留的時間。另外，更新了政府檢疫酒店的士車隊的特定標誌，讓市民更易辨識有關車隊。

改善點對點交通服務安排

機場管理局已應政府要求，在前往指定檢疫酒店的點對點候車處進行改善工程，並重新編配免費點對點指定交通服務，及自費檢疫酒店的士服務的登車位置，讓抵港人士可以盡快登車。



機管局會在抵港大堂放置中英文告示，指示抵港人士前往不同交通工具的候車處，現場職員亦會提供協助。新的登車安排有助分流乘客，可望進一步減省抵港人士需要在機場逗留的時間。此外，為了讓抵港人士更了解自費的士往指定檢疫酒店的實時供應情況，機管局已在抵港大堂增設電子告示牌，展示在車站等候接載乘客的的士數目，以供參考。

政府抗疫車隊新標誌

政府自7月25日起以試辦形式在機場增設政府檢疫酒店的士車隊，為抵港人士提供免費專車以外的自費點對點交通服務。截至昨日（13日），車隊共接載超過29,000名抵港人士由機場自費前往指定檢疫酒店。有關的士車隊只會接載抵港人士由機場前往指定檢疫酒店，不會接載其他乘客。為協助市民更容易辨識政府檢疫酒店的士，運輸及物流局已更新和加大車隊的特定標誌。車隊的士必須在車身顯眼位置張貼該標誌。



此外，為加強宣傳為抗擊疫情而實施的各項措施，運輸及物流局已要求與抗疫相關的專屬車隊，包括接載檢測結果呈陽性人士前往社區隔離設施的專屬巴士車隊、接載求診人士往返醫院管理局指定診所的專屬的士車隊，以及接載抵港人士前往政府檢疫酒店的的士車隊，除了車隊特定標誌外，亦須貼上「政府防疫計劃」的標誌。