檢疫酒店｜周四起增3間供2000房　下月起撤外傭專用酒店 (附名單)

從海外抵港的港人現仍要接受檢疫，政府今日(12日)表示將增加指定檢疫酒店供應，包括後日(14日)起把3間社區隔離設施酒店轉為指定檢疫酒店，以及5月1日起容許現時專供外傭檢疫的酒店接待其他旅客。當局指，下月1日起45間指定檢疫酒店，合共可提供逾1.4萬間房。

3間隔離設施轉為檢疫酒店

政府表示，在評估社區隔離設施的供求和使用情況後，早前預留作社區隔離設施的3間酒店，將在4月14日起轉作指定檢疫酒店之用，並陸續開始接受房間預訂，共可提供約2,000間房間：

皇家太平洋酒店

九龍酒店

香港康得思酒店

4間酒店下月起不再專收外傭

至於4間現預留作外傭檢疫用途的酒店，政府指為善用房間作檢疫用途，下月1日起除繼續接待外傭檢疫外，亦將接待其他從中國內地及澳門以外地區回港的港人檢疫，共提供約1,600間房間。當局強調，已預約這四間酒店的外傭不會受影響，而其餘旅客可在4月19日早上10時起，經這4間酒店的網上預約系統預訂房間：

香港沙田萬怡酒店

富薈馬頭圍酒店

奧斯酒店

青衣華逸酒店

政府發言人表示，所有指定檢疫酒店在參與計劃前，均已向政府提交有關其收費資料，期內除非獲政府批准否則不得調整收費。當局指，在今輪指定檢疫酒店計劃下的各間酒店，至今並未有申請調整收費。