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2022-06-16 22:06:41

檢疫酒店｜62間酒店參與新一輪計劃　8.1起提供逾2萬房間 (附名單)

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富豪東方酒店為其中一間指定檢疫酒店。(資料圖片／陳奕釗攝)

富豪東方酒店為其中一間指定檢疫酒店。(資料圖片／陳奕釗攝)

第八輪指定檢疫酒店計劃8月1日至10月31日推行，首批酒店名單上的62間酒店，全數屬現正運作的指定檢疫酒店，合共可提供約2.3萬間房間。政府發言人表示，上月27日已邀請持牌酒店或旅館申請加入第八輪計劃，現正審批其他申請加入的酒店，稍後會再作公布。

發言人指，有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和屋宇署、機電工程署、衞生署等部門的審批，以確保酒店設計、設施和工作流程，符合疾病防控要求。

第八輪指定檢疫酒店名單

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