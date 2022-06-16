檢疫酒店｜62間酒店參與新一輪計劃　8.1起提供逾2萬房間 (附名單)

第八輪指定檢疫酒店計劃8月1日至10月31日推行，首批酒店名單上的62間酒店，全數屬現正運作的指定檢疫酒店，合共可提供約2.3萬間房間。政府發言人表示，上月27日已邀請持牌酒店或旅館申請加入第八輪計劃，現正審批其他申請加入的酒店，稍後會再作公布。
發言人指，有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和屋宇署、機電工程署、衞生署等部門的審批，以確保酒店設計、設施和工作流程，符合疾病防控要求。
第八輪指定檢疫酒店名單
港島區
- 華大盛品酒店
- CM+壹棠酒店及服務式公寓(北座)
- 香港港麗酒店
- 香港萬怡酒店
- 香港JEN酒店
- 蘭桂坊酒店@九如坊
- One-Eight-One Hotel & Serviced Residences
- 奧華．時尚精品酒店．中環
- 華美達海景酒店
- 香港置地文華東方酒店
- 富薈炮台山酒店
- 華美達盛景酒店
- 香港海洋公園萬豪酒店
- 南灣如心酒店
- 奧華．時尚精品酒店．南岸
- 華麗銅鑼灣酒店
- 香港銅鑼灣皇冠假日酒店
- 香港灣仔帝盛酒店
- 頤庭酒店銅鑼灣
- 銅鑼灣皇悅酒店
- 銅鑼灣皇悅卓越酒店
- 香港港島英迪格酒店
- 香港逸蘭銅鑼灣酒店
- 銅鑼灣如心酒店
- 香港遨舍衛蘭軒
- 香港銅鑼灣利景酒店
九龍區
- 紅茶館酒店紅磡機利士南路
- 富薈馬頭圍酒店
- 香港嘉里酒店
- 香港九龍維景酒店
- 奧斯酒店
- 富豪東方酒店
- 香港觀塘帝盛酒店
- 悦品海景酒店‧觀塘
- 九龍東如心酒店
- 香港九龍貝爾特酒店
- 紅茶館酒店油麻地永星里
- 香港康得思酒店
- 香港旺角帝盛酒店
- 尖沙咀皇悅酒店
- 香港金域假日酒店
- 旭逸酒店‧旺角
- 富薈旺角酒店
- 華美達華麗酒店
- 富豪九龍酒店
- 皇家太平洋酒店
- 香港海景絲麗酒店
- 九龍酒店
- 香港朗廷酒店
- 香港W酒店
新界區
- 香港東涌福朋喜來登酒店
- 富豪機場酒店
- 麗豪航天城酒店
- 香港荃灣帝盛酒店
- 悦品酒店‧荃灣
- 華逸酒店
- 香港荃灣絲麗酒店
- 香港九龍東皇冠假日酒店
- 香港沙田萬怡酒店
- 荃灣西如心酒店 (低座)
- 帝景酒店
- 香港遠東絲麗酒店