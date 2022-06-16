檢疫酒店｜62間酒店參與新一輪計劃　8.1起提供逾2萬房間 (附名單)

第八輪指定檢疫酒店計劃8月1日至10月31日推行，首批酒店名單上的62間酒店，全數屬現正運作的指定檢疫酒店，合共可提供約2.3萬間房間。政府發言人表示，上月27日已邀請持牌酒店或旅館申請加入第八輪計劃，現正審批其他申請加入的酒店，稍後會再作公布。

發言人指，有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和屋宇署、機電工程署、衞生署等部門的審批，以確保酒店設計、設施和工作流程，符合疾病防控要求。

第八輪指定檢疫酒店名單

港島區

華大盛品酒店

CM+壹棠酒店及服務式公寓(北座)

香港港麗酒店

香港萬怡酒店

香港JEN酒店

蘭桂坊酒店@九如坊

One-Eight-One Hotel & Serviced Residences

奧華．時尚精品酒店．中環

華美達海景酒店

香港置地文華東方酒店

富薈炮台山酒店

華美達盛景酒店

香港海洋公園萬豪酒店

南灣如心酒店

奧華．時尚精品酒店．南岸

華麗銅鑼灣酒店

香港銅鑼灣皇冠假日酒店

香港灣仔帝盛酒店

頤庭酒店銅鑼灣

銅鑼灣皇悅酒店

銅鑼灣皇悅卓越酒店

香港港島英迪格酒店

香港逸蘭銅鑼灣酒店

銅鑼灣如心酒店

香港遨舍衛蘭軒

香港銅鑼灣利景酒店

九龍區

紅茶館酒店紅磡機利士南路

富薈馬頭圍酒店

香港嘉里酒店

香港九龍維景酒店

奧斯酒店

富豪東方酒店

香港觀塘帝盛酒店

悦品海景酒店‧觀塘

九龍東如心酒店

香港九龍貝爾特酒店

紅茶館酒店油麻地永星里

香港康得思酒店

香港旺角帝盛酒店

尖沙咀皇悅酒店

香港金域假日酒店

旭逸酒店‧旺角

富薈旺角酒店

華美達華麗酒店

富豪九龍酒店

皇家太平洋酒店

香港海景絲麗酒店

九龍酒店

香港朗廷酒店

香港W酒店

新界區