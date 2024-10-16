檢視超市62款「改量」食用品 揭逾九成減磅引「縮水式通脹」消委會籲列明每單位售價

收入趕不上通脹無疑是港人最怕的問題之一，除貨品價格上升外，若價格不變而容量或重量減少，對消費者而言亦等同加價，形成「縮水式通脹」。消委會檢視超過60件於過去約3年半容量或重量有變動的超市貨品，發現當中逾九成減量，減幅最高達三成，3款在不足3年內更「減磅」2次。若以平均每單位建議零售價計算，近四成獲廠商提供建議零售價的貨品「變相加價」幅度逾10%，升幅最大的更達26.2%。消委會提醒消費者，不時以每單位售價作比較計算支出。 消委會根據「網上價格一覽通」數據，擷取由2021年1月至今年7月在超級市場網站顯示在容量或重量有改動的貨品。調查範圍包括貨品原有及現有的容量或重量之變動、建議零售價有否變動及原因等，涵蓋食品(43件)、日用品(17件)及寵物食品(2件)。結果顯示，在檢視的62件日常食用貨品中，僅4件貨品有增量，逾九成(58件)均有減量，減幅由1.3%至30%不等，當中25件減少10%或以上。

3款貨品3年內減磅2次 減幅最大(30%)的是「家樂氏香甜玉米片」，重量由250克減至175克；其次為「三花牌10條裝熱狗腸(純豬肉腸)」，重量由250克變為200克，減幅為20%；排行第3的是「美國雅兒高效除紋按摩膏」則由156克減至125克，減幅為19.9%。 按貨品類別劃分，減量最普遍組別為糖果、餅乾及零食(24件)，減幅由2.3%至17.5%。當中減幅最大的是「麥維他Club 朱古力夾心橙餅」，其重量由原來是8件(176克)，縮減為7件裝(154克)，建議零售價卻不減反加，由33.5元加至37元，即每10克售價升幅約26.2%；其次為個人護理用品(10件)，減幅由2.9%至19.9%不等。 另有3款貨品在調查期內「減完再減」，包括2款「奧利奧夾心曲奇」及「喜躍乾貓糧」，在不足3年內「減磅」2次。至於調查中4件有增量的貨品，分別為「森永牛奶朱古力」、「特別好紅腰豆」、「舒特膚嬰兒潤膚乳液(有機金盞花)」及「威露士泡沫殺菌潔手液(健康清香)」，增幅由0.3%至11.9%。

