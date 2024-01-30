檢視10間提供手機點餐App餐廳 私隱專員︰追蹤顧客資料作促銷

鍾麗玲

部分食肆會提供電子點餐服務，食客可預先透過手機點餐再到店取外賣，省時便捷；食肆亦可以減省收銀員人手成本。私隱專員公署發現10間提供手機應用程式點餐的餐廳，全部都可以使用顧客資料進行用戶追蹤及直接促銷，涉及裝置資料、交易紀錄、喜好及行為等，當中「沙嗲王」更沒有徵求意願選項，私隱公署已對有關餐廳啟動調查程序。 私隱專員公署發表《電子點餐的私隱關注》報告，指去年11月至本月，派員走訪60間提供電子點餐服務的餐廳，包括10間提供手機應用程式點餐服務的餐廳，及50間提供二維碼點餐服務的餐廳。

當中10間用手機應用程式點餐餐廳，均可用顧客資料以追蹤顧客於手機應用程式內進行的活動，包括cookies、裝置資料、交易紀錄、位置資料、喜好及行為、活動紀錄及購買紀錄等。在收集個人資料聲明中，所有餐廳均表示擬將顧客個人資料用作直接促銷，當中80%的餐廳預設顧客同意用他們的資料作直接促銷，當中7間選格中預設為同意；1間餐廳「沙嗲王」無提供是否同意選項。 50間提供二維碼點餐服務的餐廳，4間餐廳要求顧客在點餐或結帳前自行選擇提供流動電話號碼及/或電郵地址，其中KIKI麵店在收集顧客手機號碼以提供點餐服務前，未有說明收集資料的目的及用途。經私隱專員公署查詢後，餐廳表示完成系統更新，取消顧客電子點餐時收集個人資料。