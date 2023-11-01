檢視8號風球以上港鐵露天路段停駛安排 林世雄：加上蓋不可取

本港上月因颱風小犬吹襲迎來9號風球，政府指正檢視港鐵露天路段停駛安排。運輸及物流局局長林世雄在電台節目表示，希望可以在安全和風險之間取得平衡，但他認為在決定是否停駛時，不能夠只考慮風速，因露天路段有不少外物，例如樹木倒塌，路軌附近的大廈亦可能有物品墮下，影響安全。不過他指在露天路段加建上蓋的建議並不可取，因為相關路段的地基，未必能承受新建上蓋的重量。

林世雄：露天路段加上蓋不可取 有意見關注在極端天氣下，港鐵能否在完成整段車程才停駛，林世雄說屯馬綫或東鐵綫，整段車程可能超過40分鐘，路途中可能有變數，因此當局有想法是接載乘客到一些轉車站，可能較易處理，強調各方面仍在檢討中。對於早前有大批旅客在9號風球期間滯留機場，林世雄強調不鼓勵旅客在極端天氣下離開機場，會加強宣傳相關安全信息，亦正要求機管局研究以登記或取籌方式，讓旅客毋須到的士站候車。