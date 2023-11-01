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2023-11-01 10:38:41

檢視8號風球以上港鐵露天路段停駛安排　林世雄：加上蓋不可取

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檢視8號風球以上港鐵露天路段停駛安排　林世雄：加上蓋不可取

檢視8號風球以上港鐵露天路段停駛安排　林世雄：加上蓋不可取

本港上月因颱風小犬吹襲迎來9號風球，政府指正檢視港鐵露天路段停駛安排。運輸及物流局局長林世雄在電台節目表示，希望可以在安全和風險之間取得平衡，但他認為在決定是否停駛時，不能夠只考慮風速，因露天路段有不少外物，例如樹木倒塌，路軌附近的大廈亦可能有物品墮下，影響安全。不過他指在露天路段加建上蓋的建議並不可取，因為相關路段的地基，未必能承受新建上蓋的重量。

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林世雄：露天路段加上蓋不可取

有意見關注在極端天氣下，港鐵能否在完成整段車程才停駛，林世雄說屯馬綫或東鐵綫，整段車程可能超過40分鐘，路途中可能有變數，因此當局有想法是接載乘客到一些轉車站，可能較易處理，強調各方面仍在檢討中。對於早前有大批旅客在9號風球期間滯留機場，林世雄強調不鼓勵旅客在極端天氣下離開機場，會加強宣傳相關安全信息，亦正要求機管局研究以登記或取籌方式，讓旅客毋須到的士站候車。

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另外，政府公布《現代物流發展行動綱領》，計劃在北部都會區的洪水橋/厦村新發展區，預留約37公頃土地發展現代物流圈，林世雄表示相關土地已經作規劃，未來會再在其他4個新發展區，包括新界北新市鎮及文錦渡等地方，再規劃用地作物流用途。他又指，鄰近口岸的用地可配合與內地的跨境運輸，有很大潛力用作物流。林世雄又透露，《網領》中提出在20242027年期間，定期推出共4幅約佔19公頃的物流用地，將位於葵青區。

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