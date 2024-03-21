檢討二元乘車優惠熱議 來年預算急增近五成達60億元 巴士港鐵分最多 日均補貼逾250萬人次

二元乘車優惠計劃推行超過10年，政府財政負擔、資助模式及濫用情況近日備受關注！當局最新公布本年度的相關經常開支修訂預算已達約40.5億元，當中40億元用作向公共交通營辦商發還「票價差額」，來年相關預算更急增近五成，至60.1億元。當局數據亦顯示去年每日平均有258.1萬人次受惠，包括本身要全費乘車的近三成四60至64歲人士。有立法會議員認為，政府理應掌握檢討方向卻未有交代，又直言計劃涉及公帑「愈遲做(檢討)就愈用得多錢」。

本港人口持續老化，加上受惠者需繳付的「2元」金額，未有隨車費加價而提高，即政府補貼不斷上升，財政負擔愈趨沉重，新一份《財政預算案》提出要檢討計劃，但政府多番強調無意取消或收窄受惠範圍。勞工及福利局長孫玉菡昨書面回覆立法會議員質詢指，今年度計劃經常開支修訂預算約為40.5億元，當中40億元用作向參與計劃的公共交通營辦商發還少收的車資或船費收入、5,000萬元為行政開支，又指下年度相關預算開支約為60.1億元。截至上月底，政府在今個年度首11個月已向各個營辦商發還36.5億元少收的交通費(見表)。按類別計，5間專營巴士營辦商共獲14.1億元，其次是港鐵公司收13.9億元，兩者已各佔整體支出約38%。

據當局數據，去年全年共有逾9.4億人次受惠，日均有258.1萬人次使用優惠，當中近六成屬年滿65歲、港鐵和巴士車費半價的長者，亦有約34%為本身需要繳付正價的60至64歲人士，餘下是合資格殘疾人士。政府前年2月底擴大受惠資格至60至64歲使用樂悠咭的乘客，數字顯示日均相關受惠人次由當年3月的48.1萬，增加84.6%至翌年3月的88.8萬，去年11月更突破90萬，同期總使用人次更增加超過1倍。不過，運輸署並無備存個別受惠人士的每月乘車次數和個別八達通、樂悠咭的交通開支金額數據。

孫玉菡：政府將考慮不同方案

社會有意見認為不少受惠人士習慣「長車短搭」令政府多花了補貼。孫玉菡表示，一直通過宣傳教育解釋如何正確使用二元優惠計劃，包括推出電視宣傳短片和電台廣播，又在提供雙向分段收費的主要巴士、小巴站頭及車廂當眼位置張貼宣傳海報，鼓勵善用短途路線和協助了解雙向分段收費安排，從而減省票價差額。被問到會否為受惠人士設立每月優惠上限或以正價車費計算優惠額時，孫玉菡表示政府檢討時，會考慮不同方案控制開支效益和是否可行等，並會密切監察計劃運作情況。

提出質詢的陳紹雄不太滿意政府的答覆，他向本報稱政府在《財政預算案》提出要檢討計劃，定必已掌握一些關鍵數據和構思檢討方向，惟回覆並沒有正面回應或交代檢討方向，亦未能提供個別受惠人士每月乘車次數，「今日話冇數據，都睇唔到點樣有效檢討。」他指計劃始終涉及公帑，「愈遲做(檢討)就愈用得多錢」，認為可為受惠人士每月訂立金額上限或以折扣率取代劃一兩元，最重要是改動後既繼續鼓勵到長者外出走動，亦不會令他們繼續「長車短搭」。

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝接受本報查詢稱，相信人口老化會令計劃潛在用家愈來愈多，認為增加限制的同時亦要繼續解說，使長者明白不應「長車短搭」、善用短途車和分段收費，另建議政府可要求交通營辦商增設更多車費優惠，從而減低政府補貼額。