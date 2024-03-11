檢討公營醫療服務收費 盧寵茂：年內交初步調整方案

盧寵茂昨出席電視節目表示，今次調整並不限於急症室收費，當局希望透過調整收費，幫助低收入的弱勢社群和因病致貧的人。他又指，留意到有病人在急症室和政府門診求醫後，會索取大批藥物，認為相關資助可更好運用在更有需要的人身上。他引述醫管局的數據，指用昂貴藥物的病人每年大約須花5,000元買藥，當中5%要用上14萬至30萬元；其中不乏原本是小康之家，但遇上大病就有財政困難，社會應集中資助提供協助。

醫務衛生局長盧寵茂表示，會在今年內提出公營醫療服務收費調整的初步方案，當局會考慮醫療成本、資源運用優次、弱勢社群的照顧、社會接受程度和市民負擔能力。

另外，醫管局主席范鴻齡出席公開活動表示，局方每年藥物開支逾96億元，佔總開支一成。現時已將門診病人需要時用的藥物，由以前的數量減少四分一甚至一半，效果良好，局方將進一步檢討配藥及整個藥物收費制度，期望令公帑更加用得其所，減少不必要浪費。

現時市民在公立醫院普通科門診看病，可拿16周藥物，范鴻齡指，當局正檢討是否可以將藥物限制，只派發4周藥物，之後再覆配；省下款項用於加大藥物名冊，讓重病病人可以得到更加適當的照顧。