檢討委員會提兒童住宿服務31建議 倡太平紳士突訪 社署年巡6次

檢討委員會完成首階段就留宿幼兒中心及設有住宿服務的特殊幼兒中心的檢討。(資料圖片)

童樂居虐兒案，再多一名涉案職員認虐兒罪，案件押後至下月14日判刑。社署成立的檢討委員會就兒童住宿等服務發表首階段檢討報告，提出31項建議包括訂明社署每年巡查次數、由太平紳士等不同界別人士作突擊巡查、增加宿舍人手、社工和心理學家等。

4月成立的兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，按照「優化整筆撥款津助制度檢討報告」中有關提升津助服務質素的建議，分兩階段開展兒童住宿照顧及相關服務的檢討工作，第一階段就留宿幼兒中心及設有住宿服務的特殊幼兒中心的檢討已完成。委員會就服務規管及監察、服務質素，以及服務規劃3大範疇，提出共31項改善建議。

在服務規管及監察，報告建議加強巡查的力度，包括成立由太平紳士及不同專業界別等獨立社會人士組成的服務質素小組進行突擊巡查；社署幼兒中心督導組每年突擊巡查至少6次，並抽查閉路電視紀錄，並應加入由護士出任的保健衛生督察及曾在執法機構工作的人，可加強觀察幼兒身體狀況及員工流失有否異常；在閉路電視系統引入新科技，以便迅速辨識員工不當行為。

為加強服務質素，報告建議提高留宿幼兒中心的幼兒工作員的人手比例由1：6.2，考慮到留宿幼兒中心全天候運作模式及服務特殊性，建議改為1：4.5；增設幼兒照顧助理員協助分擔工作員的一般起居職務；引入跨專業支援，如增加宿舍社工及心理學家；加強對初級人員的督導及訓練；引入院長登記制度，院長入職前必須完成保護兒童的培訓課程及其後持續專業進修的要求、確立院長須承擔舉報懷疑虐兒個案的責任等。

報告亦建議除繼續增加更多兒童住宿照顧服務處所外，政府亦應加強招募及支援寄養家長以提供更多家庭式的照顧服務。社署表示，政府會跟進第一階段檢討報告內的建議。委員會已隨即展開第二階段有關其他兒童住宿照顧服務的檢討工作，目標是在明年3月完成。