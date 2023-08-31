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2023-08-31 10:20:18

歌手阮民安承認煽動仇警及洗黑錢罪　判囚26個月

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歌手阮民安承認煽動仇警及洗黑錢罪　判囚26個月

歌手阮民安涉於社交平台煽動仇警，另訛稱售賣曲奇為「暴動少女」籌款，涉及約71萬元，所涉罪行的案發日期介乎2021427日至2022215日。阮民安早前承認作出一項或多項具煽動意圖的作為及洗黑錢兩罪，今日在區域法院被判監26個月

法官練錦鴻在判辭批評阮民安與妻張倚雯像連續劇般，捏造「暴動少女A」的情節，自詡身處道德高地，著眼香港前途和支持「同路人」，實際是經精心設計的自我宣傳和斂財手段，「為趁火打劫不惜煽風點火」，道德綁架他人的同情比一般為勢所迫而鋌而走險的普通詐騙罪犯更卑劣

法官批評阮民安挑撥市民情緒

對於阮民安發布煽動帖文，練錦鴻批評帖文沒有政治見解，只是對社會作發泄式謾罵。而部分帖文更附帶宣傳「黃店」、被告個人演唱會及呼籲捐款，目的是為迎合及挑撥市民對政府的不滿，挑起社會已逐漸平息的不安之情。練錦鴻續指，被告作為藝人有一定知名度，帖文有多人關注，招引不少冷血無情的言論。而當時社會的傷患仍然尚待痊癒，依然有人不甘平淡，希望亂勢持續，帖文有意再度點燃火頭。

阮民安早前承認兩罪

案情指，阮民安在社交平台針對行政長官、司法機構人員和警方發布煽動訊息，包括在官方公布水警高級督察林婉儀的死訊前指「Madam仲海底撈緊，枝香檳仲要hold住先」、就法官蘇惠德放病假稱「阿蘇X官就冇心可以傷了」。

至於洗黑錢罪，案情指阮民安發布87則帖文，發起並推廣為不同目的而設的募捐計劃，誘使他人付款至其小舅黃天昊的銀行帳戶，黃之後將大部分款項存入阮民安的帳戶。

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