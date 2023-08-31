歌手阮民安承認煽動仇警及洗黑錢罪　判囚26個月

歌手阮民安涉於社交平台煽動仇警，另訛稱售賣曲奇為「暴動少女」籌款，涉及約71萬元，所涉罪行的案發日期介乎2021年4月27日至2022年2月15日。阮民安早前承認作出一項或多項具煽動意圖的作為及洗黑錢兩罪，今日在區域法院被判監26個月。

法官練錦鴻在判辭批評阮民安與妻子張倚雯像連續劇般，捏造「暴動少女A」的情節，自詡身處道德高地，著眼香港前途和支持「同路人」，實際是經精心設計的自我宣傳和斂財手段，「為趁火打劫不惜煽風點火」，道德綁架他人的同情，比一般為勢所迫而鋌而走險的普通詐騙罪犯更卑劣。