歌手阮民安被控煽動及詐騙　還押至11月3日再訊

歌手阮民安被指2021至2022年於社交媒體咒罵法官、偕同親友訛稱將販賣曲奇所得收益，用作資助一名暴動案女被告。他被控「作出具一項或多項煽動意圖的作為」及詐騙兩罪，今日（29日）在區域法院提訊。阮民安沒有律師代表，表示正聘請私人律師，希望押後本案。法官郭偉健指，律師問題已處理一段時間，他應同時申請法援及安排私人律師，阮民安沒有保釋申請，還押至11月3日再訊。

控罪指，阮民安於去年9月26日至今年1月21日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook及Instagram發表陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；及或引起香港居民間的不滿或離叛。

另外，詐騙罪指他於去年4月27日至 今年2月15日，在香港連同張倚雯（阮妻）藉作欺騙，意圖詐騙而誘使其他人付款至黃天昊（阮前舅仔）的恒生銀行戶口，導致黃或阮獲得利益，或導致其他人蒙受不利，或有相當程度的可能性蒙受不利。有關欺騙他人的虛假表示包括，一名識別為A（別名A手足或A小妹妹）的19歲少女被控暴動罪、A將由2021年11月15日起就暴動案受審兩星期；以及售賣A製造及/或配製的曲奇所得的銷售收益，將用來資助A。