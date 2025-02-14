歌迷稱獲發無NJZ出場日子門票 ComplexCon主辦方宣布退款

改名為「NJZ」的韓國人氣女團NewJeans，於3月23日出席在香港亞洲博覽館舉行的ComplexCon。門票早前開售後懷疑出錯，部分NZJ歌迷表示購買3月23日的門票，獲發其他日子的門票，主辦單位宣布退款安排。

ComplexCon香港說，理解此退款不包括購票時Cityline收取的手續費，目前正與Cityline 密切商討，如有更多細節，會盡快公布，又表示如對是次退款安排有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權。

截至昨日下午5時，消委會共接獲65宗相關投訴，涉及總金額超過25.8萬元，當中最高金額個案為1.2萬多元。 售票網站Cityline早前指，調查後無發現任何系統異常的情況，購買記錄與用戶門票選擇一致。

