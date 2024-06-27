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2024-06-27 04:30:26
日報

歐國盃奧運接踵來 海關打擊侵權 檢5200萬運動貨品 拘9人

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海關打擊侵權

海關在行動中檢獲6.8萬件假冒運動用品。(政府新聞處)

6、7月多項體壇盛事包括歐國盃及巴黎奧運先後舉行，有不法分子趁機出售與賽事相關的冒牌周邊產品「掠水」。海關本月一連3星期展開特別行動，打擊冒牌及侵權行為。行動共偵破33宗懷疑侵權案件，9人被捕，檢獲合共6.8萬件侵權物品，市值估計超過5,200萬元，為今年反侵權行動中數量和價值最高的一次。

海關本月3日至23日一連3星期，打擊本地零售市場、網上平台、跨境口岸及轉運物流中心的各式侵權活動。海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官蘇劍輝表示，在跨境轉運方面，海關鎖定位於屯門、元朗及流浮山等地超過60間高危的物流轉運中心，作突擊搜查；又在屯門內河船碼頭，抽查一個從南沙抵港的貨櫃。合共偵破27宗跨境轉運案件，檢獲約6.7萬件懷疑冒牌貨品，市值超過5,100萬元，拘捕一名負責安排貨物轉運的女子。

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除檢獲逾6,000件懷疑冒牌運動用品外，亦有大量的懷疑冒牌高價值消費品，包括手錶及手袋。經初步調查，該批仿真度高的冒牌貨疑轉口至歐美及中東，料流入市場的數量不多。海關指，檢獲的冒牌球衣質素差，包括物料不透氣、吊牌沒有雷射標籤、球衣的刺繡圖案較粗糙，以及衣領和衣袖的的設計不正確。

另外，海關破獲兩宗透過網上平台售賣懷疑冒牌球衣案，檢獲31件懷疑冒牌球衣，市值約3萬元，拘捕兩名賣家。

高仿貨品售價為正貨五至七成

市區執法方面，海關突擊搜查位於錦上路一個跳蚤市場的店舖，及附近一間零售店，檢獲約1,000件懷疑冒牌運動產品，市值約70萬元。海關指，所售貨品屬高仿貨品，售價為正價約五至七成，包括專業跑鞋和其他類型的運動鞋。海關指，其顏色及設計與正貨接近，但部分款式是正貨未有生產的。

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科技罪案層面，海關突擊搜查6間位於灣仔、觀塘、紅磡及元朗的涉案零售店舖，檢獲130部懷疑非法「機頂盒」、一批電子產品及影音器材，估計市值約23萬元，拘捕4人。

海關表示，已向各區逾700家商店，包括食肆及酒店派發宣傳單張，向商戶講解法例要求，免誤墮法網。

球衣店負責人朱先生向本報表示，一般球衣的售價多為500至600多元，亦有逾千元，通常要在賽季過後售價才較便宜。他坦言，有些高仿產品確實難以用肉眼判斷真假，建議球迷透過搜尋球衣代碼(product code)判斷。

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