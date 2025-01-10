歐家榮稱有160間學校拒安排學生打流感針　籲家長安排子女打針

衞生防護中心的流感監測數據顯示，本港過去數星期，本地流感活躍程度持續上升，隨著天氣轉冷及農曆新年將至，預計流感活躍程度未來數個星期會進一步攀升，有機會增加流感傳播。

公立醫院因流感而入院數字已超越基線水平

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮在港台節目《千禧年代》表示，上星期的流感指標，包括收集到的呼吸道樣本對流感呈陽性的百分比，以及公立醫院因流感而入院數字已超越基線水平；院舍及學校的流感爆發數字亦有增加。在上月初，每星期錄得約4至6宗成人嚴重個案，近兩星期分別錄得13及31宗成人嚴重個案，有上升趨勢。

歐家榮說一般冬季流感季節持續約8至12星期，有時也會出現不尋常情況，例如去年流感季節由1月持續至7月。他說本港流感季節剛開始，預計病毒活躍程度會在大約1個月達到頂峰，可能在高位持續一段時間後回落，今年會否同時出現兩種病毒株是言之尚早。

他表示，昨日已向全港所有學校發信，提醒應在流感季節採取額外措施。他又說，絕大部分學校都支持季節性流感疫苗學校外展計劃，當局鼓勵12月底前要進行，但目前仍有160間學校拒絕為學生安排，亦有13間學校早前同意安排但仍未確定接種日子。當局已將有關學校名單上載至中心網頁，呼籲學生的家長應安排子女到其他地方接種疫苗。