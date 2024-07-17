歐洲國家盃｜打擊非法賭博　警拘735人涉近7億投注額

2024年歐洲國家盃前日（14日）落幕，警方昨日（16日）總結歐國盃期間進行大型反非法賭博行動，共拘捕735人，涉嫌「收受賭注」、「經營非法賭博場所」等，涉及超過6.92億元的投注紀錄。行動中，警方檢獲超過250萬元的現金及財物。

警方6月至7月期間進行代號為「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動。行動主要從執法及教育兩方面着手，打擊「外圍」及其他非法賭博活動。行動中，警方共搗破165個懷疑與非法賭博活動有關的處所，並拘捕499男236女，年齡介乎18至74歲，涉嫌「收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「經營非法賭博場所」及「洗黑錢」等罪名。