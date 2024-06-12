歐洲國家盃｜海關打擊機頂盒侵權 搜6舖拘4人檢125部裝置

海關採取行動打擊機頂盒侵權，掃蕩港九新界6間店舖，並拘捕3間店舖的店東及1名銷售員，並檢獲125部、總值20萬元的非法串流裝置及一批影音器材，其中一間涉嫌售賣非法機頂盒的店舖在灣仔電腦城。(林靄怡攝)

歐洲國家盃即將開幕，市面上不少店舖售賣電視機頂盒，聲稱可「免費睇波」。海關今日（12日）採取行動打擊機頂盒侵權，掃蕩港九新界6間店舖，並拘捕3間店舖的店東及1名銷售員，並檢獲125部、總值20萬元的非法串流裝置及一批影音器材。

海關版權及商標調查科版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威表示，踏入6月有多項國際體壇盛事舉行，發現有店舖向顧客提供非法串流裝置，亦即電視機頂盒和特定應用程式，用來收看受版權保護的影視作品和體育賽事，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品。加上海關亦在早前接獲版權持有人舉報，因而展開調查。

經深入調查和在版權擁有人的協助下，海關今日突擊搜查6間位於灣仔、紅磡、觀塘和元朗的零售店舖，檢獲125部懷疑非法串流裝置，市值約20萬元。行動中拘捕4名男子(32至48歲)，其中3人是店主、1人是售貨員，案件仍在調查中，不排除再有人被捕。其中一間涉嫌售賣非法機頂盒的店舖在灣仔電腦城，海關人員在店外拉起封鎖線蒐證。

售價約1000元至1500元

海關檢獲的機頂盒零售價大約1,000元至1,500元不等，有即時頻道、體育頻道、劇集頻道及電影頻道外，亦有點播影視節目及歌曲影音影片，正調查該批機頂盒的來源。海關提醒市民，非法串流裝置會連去不知名網站，或會附有病毒或惡意程式，為用家帶來風險。