歐盟四期柴油商用車已淘汰2.2萬輛　城巴截至去年底無歐四巴士

環保署目標2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商業車輛，截至去年底已淘汰約2.2萬輛，署方又指連同已推行的一系列改善措施，如繁忙路段專營巴士低排放區，路邊空氣質素已大幅改善。與2019年相比，去年路邊空氣質素監測站錄得的可吸入懸浮粒子及氮氧化物年均濃度，分別減少16%及18%。

環保署回覆立法會特別財委會書面提問指，截至去年底城巴已經沒有歐盟四期巴士，九巴、龍運巴士和新大嶼山巴士就分別有114、5和11輛。至於各專營巴士平均車齡，4.4年的龍運巴士為最低，其次是7.4年的城巴(機場及北大嶼山巴士網絡)、7.5年的九巴、8.1年的城巴(市區及新界巴士網絡)和9.0年的嶼巴。

電動小巴試驗兩車資助221萬元

電動車方面，截至去年底本港共有94輛電動巴士、18輛電動的士和6輛電動小巴，另有563輛電動輕型貨車、6輛電動中型貨車和一輛電動重型貨車。環保署去年已就電動公共小巴先導試驗計劃與兩間營辦商簽署協議書，各購買一輛GMI THOR型號電動小巴，預期上月展開首階段運作試驗，署方共會向每輛參與試驗的小巴提供八成車價資助，兩車資助額合共221萬元。

為邁向2027年年底前投入約700輛電動巴士和約3,000輛電動的士的目標，政府今年內會制定全港公共巴士和的士的綠色轉型路線圖和時間表，聚焦闡述推動業界的具體措施和時間表，明年或之前亦會公布推動電動公共交通工具及商用車的路線圖。