歐盟報告稱本港轉向威權　港府反駁指無理及不實評論

歐盟周五(20日)發表香港年度報告，形容本港的轉向威權政體，指《港區國安法》損害「一國兩制」原則。港府在周五晚回應，批評報告為「無端批評和不實評論」，重申本港是中國不可分離的部分，敦促歐盟停止借香港事務干預國家內政。

歐盟發表香港年度報告2021中，首次指出香港正轉向威權政體，批評在《港區國安法》實施後，大批民主派人士被捕或流亡，《蘋果日報》及《立場新聞》等的媒體被迫停止營運，香港人的公民與政治權利倒退。報告又指，香港雖然仍稱有司法獨立，但對於香港法官會維護法治只餘下一定程度的信心。

港府稱立會選舉具廣泛代表性

特區政府在周五晚回應，批評歐盟的報告為「無端批評和不實評論」，重申香港是中國不可分離的部分，特區事務是中國的內政，敦促歐盟停止借香港事務干預中國內政。港府又指立法會選舉是公平、公開、誠實及高效有序地依法進行。是彰顯新選舉制度的廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。

又指執法部門在《港區國安法》下，均根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。而新聞自由方面，特區政府稱本港傳媒環境蓬勃依然。在政府新聞處註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有210家，較《港區國安法》實施前還多。又指傳媒仍可行使監督特區政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。

外交部駐港特派員公署發言人就表示，對歐盟的涉港報告表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐盟停止一而再、再而三的拙劣政治表演。同時批評報告污蔑中方破壞「一國兩制」，詆毀香港撥亂反正，抹黑香港民主、自由、法治狀況，老調重彈、顛倒黑白。