止痛退燒藥自明年10月23日起　只准於藥房、持牌處所出售

香港政府於上周五(21日)刊憲，將含撲熱息痛、阿士匹靈、水楊酰胺等止痛退燒藥物，納入受規管範圍。由2023年10月21日起，只准藥房、持牌處所售賣這些藥物。

藥劑業及毒藥管理局轄下委員會亦向業界發信指，考慮到內地、澳門及澳洲的藥物只能在獲得許可的情況下在藥店或藥店售賣，經委員會全面審查後，決定加強對含撲熱息痛(Paracetamol)、阿士匹靈(Aspirin)、安替比林(Phenazone)、鄰乙氧苯甲酰胺(Ethenzamide）、异丙安替比林(Propyphenazone)、水楊酰胺(Salicylamide)的藥物作出銷售控制，以保護公眾健康。

只可在藥房、持牌處所購買相關藥物

委員會決定修訂《藥劑業及毒藥規例》(第 138A 章)條例，並加入對以上六種藥物的限制，新條例將會在2023年10月21日起實施。換言之，市民如需購買以上藥物，必須到藥房、藥行個或其他持牌處所購買藥物，其他商店如未申請牌照則不能管有或出售藥物。而根據衞生署轄下藥物辦公室網頁顯示，獲授權毒藥銷售商名單，以及列載毒藥銷售商名單，亦有包括各大超市及便利店的分店地址，換言之它們全屬於持牌處所，可繼續出售有關藥物。

委員會又指，藥物註冊證持有人應審查並確保通過在包裝上列明雙語聲明「注意：服食過量有危險」以遵守法定標籤要求。委員會強調，任何非法銷售以上藥物，或銷售不符合規定的藥物

有相關標籤規定，違反《藥劑業及毒藥條例》及其條例。每項罪行的最高刑罰為罰款10萬元及監禁兩年。