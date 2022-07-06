正加快興建體院新設施大樓 楊潤雄：現階段無意再擴充體院

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（6日）以書面答覆立法會議員提問時表示，正加快興建香港體育學院的新設施大樓，惟現階段並未有進一步擴充體院的計畫。



他表示政府正加快興建香港體育學院的新設施大樓，爭取在2024年年中完成工程。新設施大樓將主要提供兩個新的訓練場地，以及擴大體適能、運動科學及運動醫學的設施。此外，在新設施大樓完成後，體院將翻修其綜合體育館的部分空間以改變功能用途，主要提供兩個訓練場地及運動員日間休息室。當局會繼續留意香港的精英體育發展及體院的設施發展需要，在現階段並未有進一步擴充體院的計畫。

推出「運動科研資助計畫」助運動員備戰大型賽事

楊潤雄又指，政府已推出「運動科研資助計畫」，協助香港運動員提升競爭力及備戰未來數年的大型國際賽事。體院在今年6月向政府提交的首批4個申請項目已經獲得批准，資助金額合共約2,600萬元。



他提到，政府現正研究如何提升業界的專業水平及向產業化發展。隨着啟德體育園的落成，以及大灣區的發展機遇，將可為青年人及退役運動員提供更多發展和就業機會。當局已聘請顧問對相關議題進行研究，並徵詢體育界和商界意見，顧問正草擬報告，預計在今年第3季完成，會適時向立法會民政事務委員會作出匯報。