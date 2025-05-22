正推展多項鐵路工程涉逾千億投資 港鐵︰會做好融資工作

港鐵正進行多個鐵路項目，預計投資逾一千億元，連同維修保養，預料開支逾1,600億元。港鐵指會分析財務安排，審慎做好融資等工作。另外，港鐵東鐵綫於2月和4月先後發生兩次工程車故障，令服務受阻，港鐵就事件致歉，並宣布展開獨立調查，邀請獨立專家全面檢視工程車運作，強調希望不會再發生類似事件。 港鐵會繼續擴大網絡，正推展多項大型鐵路工程，包括東涌延綫，以及屯門南延綫、屯馬綫洪水橋站，至於北環綫亦很快上馬，預期項目投資涉及逾1,000億元。港鐵主席歐陽伯權昨出席股東周年大會時形容，港鐵正進入一個「很刺激」的增長期，連同近5年650億元的維修保養，涉及開支逾1,600億元；指回顧港鐵40多年歷史，亦曾經歷過大投資增長期，強調港鐵一直有審慎理財的策略，亦會多元化管理公司，最近亦成功發行3筆共30億美元的債券，會繼續做好資金和融資的工作。

對於機場快綫擬加價9.4%，預計6月生效。歐陽伯權表示，是次加價是8年來首次，建議加幅低於期內通脹，並強調機鐵運作多年，暫計劃投放20億元更新項目，希望市民接受加幅。 就港鐵東鐵綫於2月和4月先後發生兩次工程車故障，令服務受阻。歐陽伯權表示，向受影響市民致歉，並宣布展開獨立調查，邀請獨立專家全面檢視工程車運作，是否有地方須改良，希望不會再發生類似事件。被問到會否提高罰款金額作車費優惠補償乘客，港鐵沒有正面回應。

歐陽伯權亦就五一假期期間，落馬洲站網絡擠塞，致旅客未能使用手機二維碼出閘，就此對旅客造成不便致歉，強調當日已與網絡商聯絡，即時加大網絡流量。