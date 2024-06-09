正生書院停運｜政府強烈譴責正生會諉過當局　籲在逃者回港自首

發言人表示，只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，就可以有助解決問題，警方以學生福祉為先，願意全力配合，樂見學校能獲資金營運，但正生會4月至今一直刻意不處理有關事宜，反而顛倒是非，將責任推卸給政府，企圖操弄輿論的行為令人不齒。

發言人又說，正生會至今亦未能解決自身問題，並肩負對員工發放薪酬的責任，對前董事林希聖和陳兆焯捲款而逃，不願意調撥資金回正生書院，行為卑劣，政府予以強烈譴責，正生書院停運，他們責無旁貸。由於正生會的內部管理問題，令資金未能供給正生書院維持正常營運，有鑑於此，如果政府繼續透過禁毒基金撥款給正生會，支持正生書院營運，會是極不負責任的行為，亦不合乎公眾利益。

另外，教育局收到正生會有關暫停正生書院營運的通知，現時有12名學生在正生會位於霞澗的藥物倚賴者治療康復中心居住，並在相鄰的正生書院就讀，當中只有3名學生曾經吸毒。12名學生中，有5人是按法庭命令入住正生會轄下戒毒中心，社署會安排他們轉到其他院舍或作其他監護安排，其他沒有法庭命令的學生，政府會按他們或家屬或監護人意願，安排轉到其他中學或院舍，部分學生已獲安排合適的學校入讀。