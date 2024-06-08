正生書院7月7日停運18名師生受影響 港府指未收正式通知

正生書院將於下月7日停運。校監崔康常回覆傳媒查詢指，正生董事會於周四（6日）晚進行的網上董事會決定停運，稱自己他未有參與決定。另外，正生會董事會行政總裁李國基亦對傳媒表示，董事會決定7月7日起暫停學校運作，所有教師起停止工作及當更，會方將盡快結清所有薪資和遣散費。 積金局：拖欠 21 萬元供款 積金局表示，正生書院未有為約20名員工繳交2024年2月至4月的強積金供款及附加費，涉款約21萬元。積金局指會代受影響僱員追討，而5月的供款將於6月11日到，若仍有拖欠情況，會一併處理。局方至今未收到正生書院僱員的投訴。

蔡若蓮：18名師生受影響 局方會提供協助 教育局局長蔡若蓮表示，教育局在月初曾多番溝通與相關負責人士，但無獲得回應，而今次停運亦無通知教育局的情況下自行宣布停運，現時大約10名學員及8名老師受影響，局方會向師生提供適切幫助。