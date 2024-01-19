正生會董事涉串謀詐騙 警拘4人 通緝創辦人林希聖 校長陳兆焯

基督教正生會有董事涉嫌透過募捐活動串謀詐騙5,000萬元，4名董事被捕，並通緝包括正生書院校長陳兆焯在內的3名董事。警方表示，陳兆焯3年前聲稱財困，透過社交媒體為隸屬正生會的「正生書院」籌款，惟所得款項只有不足一成用於聲稱的用途。此外，正生會的部分捐款戶口在其後3年間有逾300次大額流動，包括轉至正生會旗下帳戶；又曾十多次把大筆款項匯出境外。警方又指，有涉案董事早在公開籌款半年前開始整理個人資產，其後暗中把資金轉走，並變賣資產移居外地。

警方在本周三及周四採取拘捕行動。據了解，4名被捕董事包括鄭天諾、劉振華、湯德崇及李永雄；被通緝3人分別為陳友志、陳兆焯，以及正生會創辦人林希聖。新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，2020年10月至12月，陳兆焯以正生書院校長身份，透過社交網站帳戶及大眾媒體發起籌款，聲稱正生書院於2020年的捐款跌至新低，急須市民捐款，又稱所得的款項會用作於正生書院教育用途上。

警方：只有不足一成捐款用於正生書院 惟警方調查後發現，正生會募捐活動前收到的捐款一直增長，未有財困，而正生書院是依賴正生會的撥款營運，但正生書院期間收到由正生會的撥款卻出現不尋常下跌。此外，涉案人士在募捐活動中提到所有捐款將用於正生書院的教育工作上，惟經調查後，4,500萬元的捐款中只有不足一成用於正生書院。

警方又發現，正生會部分捐款戶口於2020年至2023年間有逾300次的大額資金流動，包括轉移至正生會旗下十多個銀行帳戶，以及正生會董事及正生書院校長私人持有的3個聯名銀行帳戶，資金流動亦包括購買或出售資產。調查亦發現，正生會戶口於2022至2023年間透過13次匯款，將大筆資金匯至境外，涉款達港幣5,000萬元。警方又稱，有涉案董事在案發後相繼離港，更有人涉嫌早在以欺騙手段公開籌款約半年前，開始整理在港個人資產，完成籌款後，一方面暗中將正生會資金轉走，一方面同時賣樓移居外地。

警方又指，正生會作為慈善機構，董事將大量資金轉移境外作不明用途，有機會違反稅務條例中的免稅條件要求，當中規定慈善機構業務所得資金應只作慈善用途，不可大量用於香港以外地方。警方會向相關部門匯報情況，要求跟進。 林希聖回覆傳媒查詢指正身處美國，不便回應事件；而陳兆焯本月初曾在社交網站發文，顯示其身處英國。翻查資料，陳兆焯近年移居英國，他於2022年2月成立正生會(英國)，聲稱協助移英港人，他不時發文呼籲市民支持。