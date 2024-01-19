正生會董事涉串謀詐騙 警拘4人 通緝創辦人林希聖 校長陳兆焯

基督教正生會有董事涉嫌透過募捐活動串謀詐騙5,000萬元，4名董事被捕，並通緝包括正生書院校長陳兆焯在內的3名董事。警方表示，陳兆焯3年前聲稱財困，透過社交媒體為隸屬正生會的「正生書院」籌款，惟所得款項只有不足一成用於聲稱的用途。此外，正生會的部分捐款戶口在其後3年間有逾300次大額流動，包括轉至正生會旗下帳戶；又曾十多次把大筆款項匯出境外。警方又指，有涉案董事早在公開籌款半年前開始整理個人資產，其後暗中把資金轉走，並變賣資產移居外地。
警方在本周三及周四採取拘捕行動。據了解，4名被捕董事包括鄭天諾、劉振華、湯德崇及李永雄；被通緝3人分別為陳友志、陳兆焯，以及正生會創辦人林希聖。新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，2020年10月至12月，陳兆焯以正生書院校長身份，透過社交網站帳戶及大眾媒體發起籌款，聲稱正生書院於2020年的捐款跌至新低，急須市民捐款，又稱所得的款項會用作於正生書院教育用途上。
警方：只有不足一成捐款用於正生書院
惟警方調查後發現，正生會募捐活動前收到的捐款一直增長，未有財困，而正生書院是依賴正生會的撥款營運，但正生書院期間收到由正生會的撥款卻出現不尋常下跌。此外，涉案人士在募捐活動中提到所有捐款將用於正生書院的教育工作上，惟經調查後，4,500萬元的捐款中只有不足一成用於正生書院。
警方又發現，正生會部分捐款戶口於2020年至2023年間有逾300次的大額資金流動，包括轉移至正生會旗下十多個銀行帳戶，以及正生會董事及正生書院校長私人持有的3個聯名銀行帳戶，資金流動亦包括購買或出售資產。調查亦發現，正生會戶口於2022至2023年間透過13次匯款，將大筆資金匯至境外，涉款達港幣5,000萬元。警方又稱，有涉案董事在案發後相繼離港，更有人涉嫌早在以欺騙手段公開籌款約半年前，開始整理在港個人資產，完成籌款後，一方面暗中將正生會資金轉走，一方面同時賣樓移居外地。
警方又指，正生會作為慈善機構，董事將大量資金轉移境外作不明用途，有機會違反稅務條例中的免稅條件要求，當中規定慈善機構業務所得資金應只作慈善用途，不可大量用於香港以外地方。警方會向相關部門匯報情況，要求跟進。
林希聖回覆傳媒查詢指正身處美國，不便回應事件；而陳兆焯本月初曾在社交網站發文，顯示其身處英國。翻查資料，陳兆焯近年移居英國，他於2022年2月成立正生會(英國)，聲稱協助移英港人，他不時發文呼籲市民支持。
正生會服務對象不受影響
新界南總區(刑事部)署理高級警司姚永勤表示，涉案人士違法同時，會影響市民做慈善的動力，並影響機構運作，嚴厲譴責事件。目前正生書院有17名學生，警方已主動通知保安局禁毒處、教育局、社福署，確保正生會戒毒中心正接受治療的人士和正生書院學生的福利得到照顧，強調非針對正生會，不願影響其正常運作。