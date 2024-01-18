正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

警方拘捕4名正生會董事，涉嫌虛假陳述及串謀詐騙5,000萬元捐款，逾300次轉移大量正生會銀行帳戶資金，至正生會旗下10多個銀行帳戶、董事聯名私人銀行帳戶，以至海外開設的機構銀行帳戶等。在美國的正生會創辦人林希聖、身處英國的正生書院校長陳兆焯等3人正被通緝。

警方在昨日及今日展開執法行動，拘捕4名34至77歲男子，據悉分別為鄭天諾（34歲）、⁠劉振華（50歲）、湯德崇（69歲）以及李永雄（77歲）。至於被通緝3人分別為陳友志（62歲）、陳兆焯（63歲）以及林希聖（69歲）。警方發現在2020至2023年，有正生會董事轉移正生會香港銀行存款，其中13次是將資金匯出境外，包括董事在英國及美國所開設的機構銀行帳戶，但當中資金去向用途不明，情況可疑，董事亦從無交代大額資金匯出詳情。當中不止有涉案董事在案發後離港，更有董事早在2020年捐款活動半年前，已整理個人資產，而在籌款活動後暗中轉移正生會資產，並賣樓移居外地。不過警方指不便透露正生書院校長陳兆焯是何時離港。

陳兆焯2020年發起籌款活動

警方指在去年底接獲舉報，指正生會帳目混亂，有人將善款中飽私囊。經調查後，警方發現在2020年10月至12月，正生書院校長陳兆焯在Facebook和媒體發起籌款活動，聲稱2020年捐款跌至新低，需要市民捐款，指所得款項會全部用於正生書院教育用途，呼籲市民加入正生助學計劃，希望每月籌得30萬元支持營運。