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2024-01-18 16:05:01

正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

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正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

警方拘捕4名正生會董事，涉嫌虛假陳述及串謀詐騙5,000萬元捐款，逾300次轉移大量正生會銀行帳戶資金，至正生會旗下10多個銀行帳戶、董事聯名私人銀行帳戶，以至海外開設的機構銀行帳戶等。在美國的正生會創辦人林希聖、身處英國的正生書院校長陳兆焯等3人正被通緝。

警方在昨日及今日展開執法行動，拘捕4名34至77歲男子，據悉分別為鄭天諾（34歲）、⁠劉振華（50歲）、湯德崇（69歲）以及李永雄（77歲）。至於被通緝3人分別為陳友志（62歲）、陳兆焯（63歲）以及林希聖（69歲）。警方發現在2020至2023年，有正生會董事轉移正生會香港銀行存款，其中13次是將資金匯出境外，包括董事在英國及美國所開設的機構銀行帳戶，但當中資金去向用途不明，情況可疑，董事亦從無交代大額資金匯出詳情。當中不止有涉案董事在案發後離港，更有董事早在2020年捐款活動半年前，已整理個人資產，而在籌款活動後暗中轉移正生會資產，並賣樓移居外地。不過警方指不便透露正生書院校長陳兆焯是何時離港。

陳兆焯2020年發起籌款活動

警方指在去年底接獲舉報，指正生會帳目混亂，有人將善款中飽私囊。經調查後，警方發現在2020年10月至12月，正生書院校長陳兆焯在Facebook和媒體發起籌款活動，聲稱2020年捐款跌至新低，需要市民捐款，指所得款項會全部用於正生書院教育用途，呼籲市民加入正生助學計劃，希望每月籌得30萬元支持營運。

正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝 正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

不過，警方表示正生會在籌款活動前所得善款一直增長，不如涉案人在活動所說的財困。而作為正生會附屬機構，正生書院一直依靠正生會撥款，正生會最終在2020年一共籌得4,500萬元，但正生書院所得撥款只佔不足10%，情況極不正常。

除了干犯刑事罪行，警方提及正生會作為慈善機構，董事將大量資金轉移境外作不明用途，有機會違反稅務條例中的免稅條件要求，當中規定慈善機構業務所得資金應只作慈善用途，不可大量用於香港以外地方。警方會向相關部門匯報情況，要求跟進。行動中，警方搜查多個地址，包括正生會相關地址、審計公司、被捕人住所、辦公室，檢獲相關機構營運員工資料、銀行文件、帳目、電子儲存裝置。警方並採取必要措施阻止資金流走，行動仍繼續進行，不排除更多人被捕。

正生書院校長陳兆焯

正生書院校長陳兆焯

不希望影響正生書院運作

警方嚴厲譴責事件，涉案人士違法同時，會影響市民做慈善的動力，並影響相關機構運作。警方強調不是針對正生會，不願影響正常運作，已主動通知保安局禁毒處、教育局、社福署，確保正生會戒毒中心正接受治療的人士，及17名正生書院學生的福利得到照顧。

翻查資料，陳兆焯在本周二仍在Facebook發文，提到正生書院學生出戰射箭賽。陳兆焯亦不時發文呼籲市民支持正生會(英國)，並發布自己在英國的相片。正生會(英國)是在2022年2月成立，陳兆焯夫婦育有一名兒子，兒子畢業後在英國做醫生。陳兆焯當時指太太退休後身體出現小毛病，希望多些時間相處，所以移居英國一家團聚，而正生書院就交給老師和同工。

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