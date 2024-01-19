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2024-01-19 10:06:37

正生會4董事被捕3人被通緝　正生書院校監稱屬「誤會」冀澄清

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正生會串謀詐騙

林希聖/陳兆焯

警方昨日拘捕4名正生會董事，並通緝包括正生會創辦人林希聖，以及正生書院校長陳兆焯等3人，指他們涉嫌串謀詐騙，將聲稱財困募捐得來的款項，懷疑用作非教育用途，並將超過5,000萬元轉到海外。正生書院校監崔康常向《商業電台》表示，事件屬一場「誤會」，他指正生會以往借錢讓正生書院營運，學校目前欠正生會4,000萬元，因此需要募捐。崔康常稱，會與政府部門商討如何善後，並強調正生書院會繼續營運，不會因為「被人說閒話」而停運，並相信誤會最終會得以澄清。

正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

正生會4董事涉串謀詐騙5000萬捐款被捕　正生書院校長陳兆焯等3人匯款到海外被通緝

政府無向正生會、正生書院和戒毒中心提供恆常資助

政府昨晚回覆查詢表示，正生會為自負盈虧的非政府機構，現時在大嶼山霞澗營運戒毒治療及康復中心，並同時開設私立學校，名為基督教正生書院。政府無向該會或其轄下的學校和中心提供恆常資助。

政府十分重視事件，相關部門包括保安局禁毒處、教育局、社會福利署在知悉有關正生會的案件後，已立即積極跟進，並在昨日(18日)下午與正生書院及中心的代表會面，以了解學生的需要，以及正生會和其學校及中心目前的實際運作情況，確保正生書院可繼續為學生提供教育服務及其福利得到妥善照顧，會上亦向校方提供相關部門的聯絡方法，以發放給學生和其家長或監護人。

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據禁毒專員及相關部門代表在昨日會面中了解，正生書院和中心仍然保持運作，學生的學習及生活如常，禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供最適切的協助及安排。一切工作都會以學生的福祉為依歸。若學生和教職員有任何疑問或需要，政府會盡力協助。

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