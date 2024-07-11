正草擬冷氣機滴水、垃圾屋罰則 卓永興：全港738個衛生黑點九成大為改善

當局前年列出多個衛生黑點，並開展街道衛生改善行動，去年加大亂拋垃圾和店舖阻街罰則，政務司副司長卓永興表示，過去兩年來全港738個衛生黑點中，九成即683個黑點的衛生情況已大為改善。他表示，政府在環境衛生法例檢討的第二階段，會修改法例及落實新措施，以提升政府處理多項環境衛生問題的效率和成效，如提高食環署的執法權力；並就樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等問題，訂明涉事單位不配合政府調查的罰則等。

卓永興昨日於立法會大會回應多位議員的口頭質詢時表示，環境衛生法例的檢討工作分兩個階段進行；首階段聚焦在亂拋垃圾和店舖阻街的罪行，而政府已在去年把罰款由1,500元分別大幅提升至3,000元和6,000元。他指出，新罰款金額生效的前後6個月，執法部門就亂拋垃圾等罪行發出的定額罰款通知書下降超過三成，由約2.3萬張下降至1.5萬張，店舖阻街和非法棄置大量垃圾的定額罰款通知書亦大幅減少約八成，由約4,100張下降至約630張，反映新罰款有效。