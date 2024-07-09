武林盛舞嘉年華舉辦多場免費活動　主辦：體現香港中外文化藝術交流實力

第二屆流行文化節推薦節目之一「武林盛舞嘉年華」今起一連六日於文化中心舉辦逾60場免費活動。主辦機構指，3,000名表演者分別來自本地、澳門、內地及逾10個海外國家，認為藉嘉年華能彰顯文化自信，充分體現香港作為中外文化藝術交流中心的實力。 「武林盛舞嘉年華」共60場免費活動，如連續3天舉行的千人武術操、香港有一條功夫街、武術專場、唐詩樂舞、粵港澳大灣區舞蹈精品展演、功夫電影播放等；觀眾除可參加「普及開心一齊玩」的活動外，也可觀賞各門派掌門人的功夫展示、內地頂尖舞蹈院團專程參與的閉幕節目，及到「功夫街」攤位深入了解武術文化。

「意拳」具健身養生效果 介紹「意拳」的匯統中國拳文化傳承中心是參與嘉年華的攤位之一。匯統中國拳學會主席嚴少強指，不少城市人都有亞健康問題，而傳承過百年的「意拳」以「站樁」為主，並主張透過學習「有節奏、有方法」的呼吸，改善血氣，最終達致健身、養生的效果。 嚴少強解釋，意拳能舒緩失眠、術後疼痛等中西醫都認為頗棘手的問題，並舉例稱，有學生曾服用數年褪黑激素、及經中醫調理後，仍無法舒緩其失眠問題，怎料後來學習意拳，「站樁」約3個月便已可自然入睡。嚴少強盼能透過參加嘉年華，宣傳「站樁」文化，讓大眾更清楚認識到養生文化。

攜同孩子一起前來參加嘉年華的廖女士認為，雖然表演時間較短，但小朋友表演都很精彩，其中不少成人都很難做到的動作，小朋友都能手腳協調地完成；整體而言，現場的環境不錯、很有藝術感，唯一問題就是天氣太熱，擔心小朋友會中暑。 全港首創的中國文化藝術嘉年華 主辦機構唐婭藝科創辦人唐婭介紹，今次是全港首創中國舞蹈、中國武術相匯的文化藝術嘉年華，涵蓋一系列超過60場舞蹈、武術表演及教育活動，故參與嘉年華的3,000名表演者中，有4歲小童、和82歲的日本太極師父，也有96歲的蔡李佛武術大師。她稱，嘉年華將向世界展示中華文化，認為能彰顯文化自信，充分體現香港作為中外文化藝術交流中心的實力。