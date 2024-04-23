武林盛舞嘉年華7月一連6日舉行 尖沙咀鐘樓化身成功夫街

「武」與「舞」風馬牛不相及？逾3,500名「武」和「舞」表演者將於7月舉行「武林盛舞嘉年華」，有超過60場演出及教育活動，當中包括千人武術操、尖沙咀鐘樓為起點的棕櫚徑變身為功夫街，還有唐詩舞蹈學習。武林盛舞嘉年華為全港首創武術與舞蹈相匯的文化藝術嘉年華，亦是康文署的第二屆「香港流行文化節」的推介節目之一。

「武林盛舞嘉年華」將於7月9至14日一連6天在尖沙咀香港文化中心舉行，提供大量免費節目，當中開幕節目「千人武術操」，將一連3天早上以武藝操、雙節棍和太極拳3個不同主題演出的「千人武術操」大匯演。嘉年華首三晚戶外電影播放，免費觀賞經典功夫電影。