武林盛舞嘉年華7月一連6日舉行 尖沙咀鐘樓化身成功夫街

「武」與「舞」風馬牛不相及？逾3,500名「武」和「舞」表演者將於7月舉行「武林盛舞嘉年華」，有超過60場演出及教育活動，當中包括千人武術操、尖沙咀鐘樓為起點的棕櫚徑變身為功夫街，還有唐詩舞蹈學習。武林盛舞嘉年華為全港首創武術與舞蹈相匯的文化藝術嘉年華，亦是康文署的第二屆「香港流行文化節」的推介節目之一。
「武林盛舞嘉年華」將於7月9至14日一連6天在尖沙咀香港文化中心舉行，提供大量免費節目，當中開幕節目「千人武術操」，將一連3天早上以武藝操、雙節棍和太極拳3個不同主題演出的「千人武術操」大匯演。嘉年華首三晚戶外電影播放，免費觀賞經典功夫電影。
尖沙咀鐘樓為起點的棕櫚徑化身武術文化長廊，將介紹中國武術各大門派和香港武術傳承的歷史；展示六十年代以來香港武俠電影海報、圖說香港武林、功夫門派展位、武術體驗等。另外，6天嘉年華共演出38個武術專場，海內外武術精英將展示充滿力量的中國功夫。
此外，「唐詩樂舞」節目中，為小朋友安排的表演節目及互動環節，現場有學習唐詩舞蹈、唐詩小問答、唐詩猜燈謎、武舞同源小知識等問答互動。閉幕節目「盛舞之夜」為收費活動，由香港和內地一流舞蹈院團及舞蹈家同台演出，門費220至880元不等。
活動主辦機構唐婭藝科創辦人唐婭表示，嘉年華培養觀眾對中國傳統美學與智慧的深度賞識，同時彰顯香港在中外文化藝術交流領域中的超級聯繫人角色。「武林盛舞嘉年華」合辦機構中國武術國際學院創辦人黃宇帆相信，活動可讓觀眾加深對香港武術文化的了解，喚起集體回憶，重拾本地情懷，同時更好傳播「香港武林」品牌。