武林盛舞嘉年華7月舉行　超過60場演出及教育活動

香港流行文化節的推介節目之一，全港首創武術與舞蹈相匯的文化藝術嘉年華「武林盛舞嘉年華」將於7月9日至14日在尖沙咀香港文化中心舉行，以「武」「舞」共融為主題，傳承及弘揚中華傳統文化，雲集國內外武術及舞蹈界各路高手，有逾3,500位「武」「舞」表演者、超過60場演出及教育活動，同時慶祝香港回歸祖國27周年。

2. 「香港有一條功夫街」 以尖沙咀鐘樓為起點的棕櫚徑設立具有中國特色、長達80米的武術文化長廊，介紹中國武術各大門派和香港武術傳承的歷史。展示60年代以來香港武俠電影海報、圖說香港武林、功夫門派展位、武術體驗等，給觀眾帶來豐富的功夫文化體驗，共同探索香港武林文化傳承故事，沉浸式感受中國武藝文化的魅力和時尚。

4. 「唐詩樂舞」 一連6日為小朋友安排的表演節目及互動環節，將耳熟能詳的唐詩詞吟唱配以樂、舞表演，在邊唱邊跳中，感受傳統樂舞詩詞的豐富內涵及博大精深。現場有學習唐詩舞蹈、唐詩小問答、唐詩猜燈謎、武舞同源小知識等問答互動。

「盛舞之夜」門票將於5月3日早上10時起公開發售。觀眾可透過城市售票網或致電3166 1288 訂票，或前往城市售票網售票處購票。門票價格分為港幣880元、680元、480元、380元及 220元。

8. 閉幕節目「盛舞之夜」（公開售票） 香港、內地一流舞蹈院團及舞蹈家同台演出，向世界展示當紅頂尖的藝術水準。

活動主辦機構唐婭藝科創辦人唐婭表示，嘉年華是香港本地的一個大型原創項目，以弘揚中華文化為目的，透過將頂尖的中國文化藝術帶來香港，創造出一個既啟發心靈又富有娛樂性的氣氛，培養觀眾對於中國傳統美學與智慧的深度賞識，同時彰顯香港在中外文化藝術交流領域中的超級聯繫人角色。

「武林盛舞嘉年華」合辦機構中國武術國際學院創辦人黃宇帆希望透過震撼的千人武術操、功夫街的展覽形式、集各門派及武術團體的交流展示、功夫專場、經典功夫電影播放等精彩多樣的節目，讓觀眾加深對香港武術文化的了解，喚起集體回憶，重拾本地情懷，同時更好傳播「香港武林」品牌。