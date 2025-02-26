歷史博物館展香江葡跡 策展人盼宣傳香港葡人獨有文化

香港開埠之初華洋雜處，有不同族裔和背景人士居住。有葡人早於十九世紀從澳門移居香港，是最早在此定居的外籍族群之一。他們在香港落地生根，在融入本地社區的同時，亦為保留自己的文化特色而努力。康文署正主辦「香港多面體展覽系列：香江葡跡——香港葡人故事」。策展人表示，望藉展覽可宣傳屬於香港葡人的獨有文化，盼年輕的香港葡人可以在展覽中找到身份認同。
「香港多面體展覽系列：香江葡跡——香港葡人故事」正在香港歷史博物館展出，公眾可免費入場；逾250件來自葡裔家族及機構的展品，輔以逾30項視聽及互動多媒體節目，回顧葡人在不同行業和領域的發展，及其對香港的政治、司法、經濟、體育、植物學、防衛及城市建設等範疇的貢獻。
當中有展廳設計成「葡式客廳」，客廳中央放有餐桌，並透過影像投射呈現葡人的家常菜。餐桌一旁亦有多媒體食譜，介紹5款經典土生葡國菜，如馬介休及葡撻等。觀眾與多媒體互動下，更可了解美食的故事和烹調方法。展廳內更有真人影像導航，參觀者在餐桌及祭壇旁，可看到葡人影像介紹歷史文化。
展覽亦紀錄葡人在融入本土社區所作出的貢獻，並設「公共服務和社會領袖」區域。如將5名葡裔社會領袖，如布力架、廖亞利孖打、羅理基、羅保和沙理士，對香港社區作出的貢獻，透過圖像及文字展現。另外亦展出葡裔運動員代表香港參加國際體育比賽所得的獎盃及獎項，如著名騎師和練馬師告東尼首次贏取的西洋會盃。
上海出生澳門長大的土生葡人、客座策展人Francisco A. Da Roza指，葡人歷史亦是香港歷史的一部分，故在籌劃展覽的時候，希望可以宣傳屬於香港葡人的獨有文化。亦望年輕的香港葡人可以在展覽中找到自己的身份認同，將文化傳承。