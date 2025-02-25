歷史博物館常設展「香港多面體」 窺香港葡人故事

葡人早於十九世紀從澳門移居香港，是最早在此定居的外籍族群之一。他們在香港落地生根，在融入本地社區的同時，亦為保留自己的文化特色而努力。康文署正主辦「香港多面體展覽系列：香江葡跡—香港葡人故事」。策展人表示，望藉展覽可宣傳屬於香港葡人的獨有文化，盼年輕的香港葡人可以在展覽中找到身份認同。

香江葡跡展250件展品

「香港多面體展覽系列：香江葡跡—香港葡人故事」正在香港歷史博物館展出，公眾可免費入場；逾250件來自葡裔家族及機構的展品，輔以逾30項視聽及互動多媒體節目，回顧葡人在不同行業和領域的發展，及其對香港的政治、司法、經濟、體育、植物學、防衛及城市建設等範疇的貢獻。