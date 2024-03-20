歷史博物館弘揚中華文化辦公室合作 四月推出中國通史系列首個大型展覽

香港歷史博物館將於四月三日與弘揚中華文化辦公室協作推出中國通史系列首個大型展覽「香港賽馬會呈獻系列：天地之中—河南夏商周三代文明展」，展出由河南博物院以及省內十多家文博機構借出逾150件／套文物，包括大型及成組的青銅器、玉器、陶器、骨器及卜骨等；市民可從最早的王朝濫觴，認識中國古代的文明和歷史。

河南夏商周三代文明展透過展出夏、商、周三代的珍貴文物，介紹河南省內重要的城址遺跡，以及三代的政治、社會、禮制及文化面貌。香港歷史博物館表示，博物館團隊日前赴河南省與當地專家進行文物點交工作，是次展出的文物年代久遠，部分展品體積較大和重，運送安排及展櫃承重均需要精準計算。

重點展品 王子午鼎

館方又指，展覽重點展品之一便是國家一級文物「王子午」鼎。該文物出自春秋時期，為河南省文物考古研究院的藏品。王子午為春秋五霸之一楚莊王的兒子。鼎身周圍攀附着六條栩栩如生的浮雕夔龍，咬着鼎的口沿作探水狀，極具動感，展現楚國青銅器的獨有風格。「王子午」鼎重75公斤，為是次展覽單一重量最重的展品。博物館團隊由文物開箱至將其搬運至展櫃及展出角度均經過一絲不苟的估算和風險管制，以文物最佳及安全狀態展示。