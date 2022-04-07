歷時十月 製假合約 提供惡意程式手機 親身會面 家庭主婦墮電騙失6500萬

一名40歲家庭主婦墮電騙案失6,500萬元。女事主去年接假冒內地官員的電話，指她涉及一宗發布內地新冠疫苗假資料案件，女事主未有懷疑，十個月來與4名騙徒5次見面，並按指示將4,600萬元轉帳到指定戶口以示清白，其戶口內1,900萬元亦被轉走，其後騙徒擬將目標轉移到其丈夫身上，丈夫起疑始揭發事件，日前報警。

女事主去年6月接到一個自稱中聯辦官員的電話，訛稱她涉及一宗在內地發放新冠疫苗假資訊的案件，之後要求她登入一個假冒中國人民檢察院網站，再輸入銀行帳戶及密碼，騙徒聲稱用作背景審查。在去年6月至9月，女事主曾5度應騙徒要求會面，期間接收由騙徒提供手提電話，騙徒聲稱是為配合國內執法機關，需要隨時知悉女事主行蹤。會面期間，騙徒要求受害人將她的電話卡插進該電話內，惟涉案手機已下載惡意程式，事主插入自己的電話卡後，騙徒便可截取受害人網上銀行一次過密碼(OTP)。雙方在最後一次見面時，騙徒更把一份假商業合約交予事主，稱協助事主向銀行解釋與合約上收款公司有生意來往，避過銀行懷疑；據悉合約內容細緻，包括雙方要遵守條款、有雙方簽名等。

被要求交4,600萬「保證金」

整個行騙過程歷時10個月，騙徒以交「保證金」作刑事調查為由，要求事主分14次轉帳合共4,600萬元到合約上的銀行指定戶口。此外，在女事主將銀行帳戶及密碼輸入假網站時，騙徒已掌握相關資料，加上可截取OTP，透過網上銀行成功轉走女事主銀行戶口內約1,900萬元。

女事主失數千萬後仍未有懷疑，及至與家人商量事件，期間曾把騙徒電話交予丈夫接聽，當時騙徒將目標轉移至女事主丈夫，指他另涉案件。但丈夫起疑，翻查妻子戶口發現被清空始知受騙，女事主於4月3日報警，合共損失6,500萬元。

深水埗警區重案組第一隊主管高級督察楊震宇表示，暫時未知道騙徒國籍，只知部分操流利普通話，與事主不認識。案件涉及多個騙徒，但涉及的實際人數，是否有其他受害人，仍有待調查。

受害人網上銀行戶口遭操控「一鋪清袋」

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察陸鴻基收指出，本年1月共接獲102宗電話騙案，按年升22.8%，損失金額4,300多萬元。今年電騙案中，假冒內地官員及猜猜我是誰的騙案各佔五成。而假冒內地官員的電話騙案最危險，因受害人的網上銀行戶口多被操控，致受害人「輸晒啲積蓄，一鋪清袋」。警方提醒市民警惕「+852」字頭的電話號碼，並切勿下載可疑連結，如有懷疑要與警方聯絡。