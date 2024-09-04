歷時16年曾被批「龜速」工程　西灣河鯉景道綜合大樓明年首季始竣工

西灣河鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院工程多年來被批進度緩慢，政府最新宣告大樓將於明年首季竣工，提供淨作業面積達3,200平方米的圖書館，以及提供200宿位的安老院。翻查資料，項目早於2009年獲東區區議會通過，至明年落成歷時16年。東區區議員劉聖雪表示，項目「曬太陽」多年後終落成對居民是好事，而當區人口老化嚴重，新增安老宿位可解部分燃眉之急。
東區區議會2009通過於毗鄰東區法院和西灣河健康中心的前身露天停車場用地，興建一幢4層高綜合大樓，提供圖書館及安老院設施，滿足區內需求。建築署2012年完成工程技術可行性研究後，2015年才展開初步設計，至2019年民政事務局獲立法會財委會撥款6.73億元興建大樓，當時料於2022年底或之前竣工。項目進度緩慢招來外界和社區人士批評，更被形容為「龜速」。
受疫情影響完工期再延遲
不過，疫情影響本地工程施工進度，綜合大樓項目完工期亦一度延至今年，據康文署及社署最新文件顯示，大樓預計於明年第一季竣工。換言之，項目由2009年獲通過至預計明年落成，歷時16年。
綜合大樓將提供一間分區圖書館，設於大樓地下至2樓，以及3樓部份空間，淨作業樓面面積約為3,200 平方米，有成人圖書館、兒童圖書館、參考圖書部、報刊閱覽室、學生自修室、多媒體資料圖書館和電腦資訊中心等；大樓3至5樓則會設一間提供200個宿位的安老院，淨作業樓面面積約為2,058平方米，安老院屬合約院舍，將提供持續照顧的資助及非資助護理安老宿位。
議員指紓人口老化壓力
東區區議員劉聖雪向《am730》表示，項目「曬太陽」多年，居民期待已久，大樓現時準備落成，對居民是好事，而東區人口有逾30%是長者，是全港人口老化最嚴重的地區之一，新增的200個安老宿位料可解區內部分燃眉之急。但她指出，工程規劃設計時距今已一段時間，因科技和地區需求或已有變，區議會需與部門定期檢討，例如在圖書館加入新式科技，配合居民需要。