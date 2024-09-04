歷時16年曾被批「龜速」工程　西灣河鯉景道綜合大樓明年首季始竣工

西灣河鯉景道綜合大樓分區圖書館及安老院工程多年來被批進度緩慢，政府最新宣告大樓將於明年首季竣工，提供淨作業面積達3,200平方米的圖書館，以及提供200宿位的安老院。翻查資料，項目早於2009年獲東區區議會通過，至明年落成歷時16年。東區區議員劉聖雪表示，項目「曬太陽」多年後終落成對居民是好事，而當區人口老化嚴重，新增安老宿位可解部分燃眉之急。

東區區議會2009通過於毗鄰東區法院和西灣河健康中心的前身露天停車場用地，興建一幢4層高綜合大樓，提供圖書館及安老院設施，滿足區內需求。建築署2012年完成工程技術可行性研究後，2015年才展開初步設計，至2019年民政事務局獲立法會財委會撥款6.73億元興建大樓，當時料於2022年底或之前竣工。項目進度緩慢招來外界和社區人士批評，更被形容為「龜速」。