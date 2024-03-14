歷經6日馬拉松式會議 23條草案完成逐條審議

立法會法案委會經過6日、逾38小時的馬拉松式會議後，已完成《基本法》23條草案的逐條審議。委員會今日暫定加開兩節會議審議政府修正案，包括建議容許特首和行政會議訂立附屬法例，違者可罰50萬元及監禁7年。

《維護國家安全條例草案》委員會昨日舉行第六日會議，第113條列明任何人意圖令處理國安工作人士或家人，感到驚恐或困擾便屬犯法，一經定罪最高判囚10年。有議員關注相關罪行舉證門檻太高，憂慮對相關人員保障不足。

盧偉國憂「對敵慈悲對友刁」

經民聯主席盧偉國表示，條例上文字表述寬鬆，擔心是「對敵慈悲對友刁」，工聯會會長吳秋北就建議條例刑罰分成兩級制，若未能符合條例內的所有定罪條件，純粹是侮辱執行國安工作的人員，就處以較輕刑罰。