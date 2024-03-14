歷經6日馬拉松式會議 23條草案完成逐條審議

立法會法案委會經過6日、逾38小時的馬拉松式會議後，已完成《基本法》23條草案的逐條審議。委員會今日暫定加開兩節會議審議政府修正案，包括建議容許特首和行政會議訂立附屬法例，違者可罰50萬元及監禁7年。
《維護國家安全條例草案》委員會昨日舉行第六日會議，第113條列明任何人意圖令處理國安工作人士或家人，感到驚恐或困擾便屬犯法，一經定罪最高判囚10年。有議員關注相關罪行舉證門檻太高，憂慮對相關人員保障不足。
盧偉國憂「對敵慈悲對友刁」
經民聯主席盧偉國表示，條例上文字表述寬鬆，擔心是「對敵慈悲對友刁」，工聯會會長吳秋北就建議條例刑罰分成兩級制，若未能符合條例內的所有定罪條件，純粹是侮辱執行國安工作的人員，就處以較輕刑罰。
保安局長鄧炳強表示，罪行涉及的行為是要令相關人員感驚恐、困擾或蒙受傷害，但各人「把尺」都不一樣，可能有些人「把尺特別低、講句話大聲啲都會驚到死」，因此傾向採用符合常人標準的準則。他強調，訂立法例時要公道，而非考慮是否慈悲，一方面保障執法及處理國安工作的人員，另一方面避免市民誤墮法網。
鄧炳強舉例指，2019年反修例運動時曾與家人接獲騷擾言論滋擾，他對此不會害怕，但若致電他家人的工作地點，情況就不同，因此要視乎場景、對象等因素。律政司長林定國認為，條文並非收窄而是擴闊門檻，因無論是準備、正在或已完成執行國安工作的人員都受保障。法案委員會主席廖長江昨午2時許表示，已完成審議181條條文，今日會加開兩節會議討論政府修正案。
處理修訂後可向內會交報告
根據程序，法案委員會完成逐條審議條文後，會處理政府或議員提出的修訂，完成後便可向內務委員會提交報告，負責法案的官員可作恢復二讀辯論的預告，相信法案委員會最快可向明日的內會交報告。