死因研訊｜菲傭猝死案 女傭中心老闆稱沒預料會出事故無保留死者文件 官斥本末倒置

2017年一名46歲菲傭在僱主家中昏迷，送院後過世，今日（9日）踏入第二日死因研訊。涉案女傭中心「大眾通女傭中心」老闆李偉康今日上庭作供稱，公司沒有死者檔案、驗身報告等資料的正、副本，因為最初不知道死者會出事，故沒有於每一個步驟都做紀錄。裁判官何俊堯訓斥他本末倒置，直言「唔係因為出咗事先要紀錄」，認為這是他和稅局的責任，更揚言會跟進相關事宜。

死者 QUINTO, Leonita Arcillas 在2016年12月透過大眾通女傭中心，受聘於女僱主黃勝榕，並隨僱主居於美孚新邨。翌年1月起，死者先後向胞妹及外僱中介公司投訴，並在同年3月19日辭職，惟在4月4日被發現昏迷，送院不治，終年46歲。

「大眾通女傭中心」老闆李偉康供稱，2016年為僱主黃勝榕聘請死者，合約除了列明一般工作事項，亦包括洗車及指明沒有固定放假。李指上述工作內容得到死者同意，惟事隔太久，沒有協商紀錄。

裁判官根據《稅務條例》，業務文件需要保留最少7年，質問李偉康為何沒有保留業務文件，李則回答稱外傭檔案、驗身報告均沒有存檔，又指公司電腦故障後曾經全部更換，故失去了部分紀錄，同意自己「有啲唔啱」，裁判官則稱：「你唔係有啲唔啱，（沒有紀錄）係好嚴重嘅事，你作供完我再安排跟進。」。

裁判官訓斥女傭中心老闆本末倒置

李偉康其後續交代死者來港後驗身報告同樣沒有紀錄，聲稱報告直接交給僱主，毋需保留，如有問題便會即時跟進。他解釋，文件副本沒有好好保存，是因為辦公室不大，次要文件不會保留，只得近兩年文件檔案，又指因為最初不知道死者會出事，故沒有於每一個步驟都做紀錄。

裁判官聞言後隨即反駁，認為對方本末倒置，直言「唔係因為出咗事先要紀錄，工人嘅事你都要做紀錄」，認為這是他和稅局的責任。李最終稱只有紀錄外傭護照、機票及驗身日期，沒有紀錄上班日期。